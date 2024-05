«Me quieren cortar»: Julio César Rodríguez sorprende con inesperado reclamo en Contigo en la Mañana

Este miércoles volvió la lluvia a Santiago. En este contexto, en «Contigo en la Mañana», la meteoróloga Allison Göhler entregó detalles sobre la intensidad y el horario del aguacero

De este modo, Monserrat Álvarez y Roberto Cox conversaron con la especialista sobre el tema y las consecuencias que traen las precipitaciones. Sin embargo, Julio César Rodríguez no quiso sumarse a la charla en un principio.

Posteriormente, pasó poco rato y el popular animador volvió al estudio y sorprendió con su opinión al respecto.

«Esta cuestión de que llueve y que no haya que hacer nada, a mí me tiene choreado. De hecho, mañana yo no vengo si llueve. Porque si estamos con esa filosofía, con esa política. ¿Por qué nosotros venimos?», reclamó Julio César Rodríguez.

El inesperado reclamo de Julio César Rodríguez en «Contigo en la Mañana»

En este contexto, Julio César Rodríguez continuó con su descargo. «Paremos el leseo. Hay que salir, ponerse su buena parka, calzoncillos largos, calcetines, su botita, bien preparados. Pero esta editorial como que el mundo se va a acabar. Y los matinales somos los responsables de esto. Déjenme terminar. ¿O me van a cortar?«, expresó de forma desafiante.

Ante esto, Monserrat Álvarez le consultó: «¿Por qué se enoja tanto, oiga?».

Posteriormente, Julio César Rodríguez siguió con su reclamo. «Porque me quieren cortar. Pero los matinales, todos los matinales, somos culpables y responsables de que la gente no viva una vida normal cuando llueve. Porque cuando llueve hay que hacer las cosas. Más abrigado y todo, pero hay que hacer las cosas. Hay que mandar a los niños al colegio, hay que trabajar, hay que hacer la vida normal. Y comprarse un paraguas», finalizó el animador de «Contigo en la Mañana», antes de que el programa matutino se fuera a la tanda de comerciales.