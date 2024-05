«No me quiero mostrar más así»: Oriana Marzoli terminó llorando tras feroz conflicto con Faloon Larraguibel

En el episodio de este martes de ¿Ganar o Servir? se vivió un fuerte conflicto entre Oriana Marzoli y Faloon Larraguibel.

El problema comenzó después de una actividad que fue liderada por Botota y Mariela Sotomayor. En esta instancia, los integrantes del reality de Canal 13 debían seleccionar a los héroes y villanos de cada equipo. En este sentido, Camila Recabarren y la periodista de farándula lideraron las votaciones de antagonistas, mientras que Oriana quedó en el tercer puesto.

En este contexto, Austin Palao le indicó en modo de broma a Marzoli que iba a perder como villana. Ante esto, la venezolana-española le contestó que es porque «estoy rodeada de inútiles».

Esto no le agradó a Faloon Larraguibel quien no dudó en arremeter en contra la popular chica reality. «No te gusta perder, quiere ser todo el rato florerito de mesa. Estás picada porque nadie vota por ti», le señaló.

Luego, Oriana Marzoli la acusó de estar todo el tiempo pendiente a ella. «¿Por qué te interesa tanto lo que yo quiera hacer? ¿Te gusto? No chupes cámara, pesada», expresó.

La discusión subió de nivel. Incluso las participantes de ¿Ganar o Servir? se levantaron queriendo pelear, por lo que tuvieron que ser sostenidas por sus compañeros. Ante esto, desde la producción del programa de Canal 13 cortaron la discusión.

Posteriormente, Faloon Larraguibel reveló los motivos de su enojo: «Me molestó que estaba tratando a todos como inútiles, eso me dio rabia. Y todos callados, le chupan las patas. ¿Qué se cree?».

Fuerte discusión en ¿Ganar o Servir? dejó muy afectada a Oriana Marzoli

Oriana Marzoli conversó con los miembros del equipo «Soberano» y señaló que no quiere pelear como en los realitys anteriores. «Yo ya estoy grande, tengo 32 años y las peleas que tenía de este estilo, yo ya no las quiero tener desde hace tiempo», señaló.

«Cuesta morderte la lengua y yo no me quiero mostrar más así. Yo me quiero desperfilar de eso», agregó.

«Es que yo no quiero quedar mal, no quiero ser como cuando tenía 23 años. No quiero esto, no me soporto por haber caído en esto. Yo no soy así. Yo no soy esa ¿Para qué me rebajé al nivel de esta ordinaria?«, expresó Oriana Marzoli llorando.