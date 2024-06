Asesino de Ámbar Cornejo confesó ser el autor de otros dos homicios y reveló dónde escondió los cuerpos

Hugo Bustamante, quien en 2020 le quitó la vida a la adolescente Ámbar Cornejo recientemente confesó haber realizado un doble asesinato.

Es importante recordar que este hombre fue apodado como el «Asesino del tambor» por los homicidios de Verónica Vasquez y su hijo menor de edad, a quienes escondió en un tambor. Luego, en 2016 obtuvo la libertad condicional.

La nueva confesión de Hugo Bustamante, el «Asesino del tambor»

La información fue conocida por la periodista Ivonne Toro, quien prepara su libro «La niña Ámbar».

En este contexto, mediante un artículo de Ciper se dio a conocer la brutal confesión de Hugo Bustamante.

Resulta que el apodado como el «Asesino del tambor» confesó ser el responsable de los asesinatos de Elena Hinojosa y Eduardo Páez, madre e hijo que desaparecieron en 1996.

Esto ocurrió luego de que Ivonne Toro le consultara si es que había protagonizado otros asesinatos antes del que cometió en 2005.

«Eduardo tenía un problema. Se metió donde no debía meterse y gastó plata que no debía gastar (…) Yo lo siento mucho. Incluso le expliqué en una carta: traté de hacer un bien, me hice un mal. Debí haberme callado. Esta cuestión debí dejarla ahí nomás, si durmiendo estaba re bien. Fui yo el bruto que la despertó», expresó.

«Traté de hacer algo bueno. Me equivoqué. No fue mala la intención, ¿me entiende? Yo quería agradecer. Dije: ‘Esta persona se está portando bien conmigo sabiendo que soy un canalla, un asesino. Me está viendo como un ser humano, como persona'», añadió Hugo Bustamante.

«A lo mejor es una forma loca, pero mi manera de agradecer fue esa. Dar algo de mí que yo no había ofrecido. Equivocada, pero fue mi manera. Tú fuiste buena conmigo y quise darte algo de mí que no esperabas. No hubo mala intención, ¿entiendes? No tuve mala intención», le contó el «Asesino del Tambor».

Además, según el sujeto, los cuerpos de sus víctimas estarían en Villa Alemana, en calle Covadonga 641, donde también se encontró el cuerpo de la adolescente Ámbar Cornejo.