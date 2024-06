«Le gustan esas jugadas»: Luis Mateucci impacta tras revelar que cree que Daniela Aránguiz le hizo brujeria

En el capítulo de este miércoles de «¿Ganar o Servir?», Luis Mateucci causó gran sorpresa tras lanzar un polémico comentario sobre Daniela Aránguiz.

Esto ocurrió mientras hablaba con algunas de sus compañeras, cuando les señaló que últimamente se ha sentido desanimado y cansado.

Ante esto, Camila Recabarren le indicó a Luis Mateucci que tal vez le hicieron alguna brujería. Posteriormente, el argentino lanzó un inesperado comentario que involucra a su expareja, Daniela Aránguiz.

Luis Matecci cree que puede ser víctima de magia negra por parte de Daniela Aránguiz

Luis Mateucci coincidió con la teoría de Camila Recabarren y apuntó a su expareja Daniela Aránguiz. «También lo pensé, a ella le gustan esas jugadas», indicó.

«Esas cosas son muy poderosas. Si la Dani tiene antecedentes de haber hecho cosas antes», intervino Faloon Larraguibel, quien se mostró preocupada por el capitán de su equipo en «¿Ganar o Servir?».

Por su parte, Blue Mary también se metió en la conversación e incluso le entregó una llamativa recomendación a Luis Mateucci. «Tienes que tener una protección, báñate con agüita con sal, hazte una limpieza. Como somos personas expuestas tenemos que cuidarnos porque mucha gente a veces nos odia o nos envidia», le señaló.

Cabe destacar que hace un tiempo Daniela Aránguiz y el argentino protagonizaron un mediático quiebre amoroso.

Recordemos que los tortolitos se veían de lo mejor juntos. Incluso solían compartir su amor mediante redes sociales. Sin embargo, esto terminó después de que Luis Mateucci ingresó a «¿Ganar o Servir?», donde se ha mostrado muy interesado por Daniela Colett.

En este sentido, hace algunos días en conversación con La Hora, el trasandino confesó que perdió la confianza en Daniela Aránguiz.

«Daniela Aránguiz es imposible que me sea infiel, yo no desconfío de ella en nada de eso. Pero, claramente, ya perdí la confianza en ella general», indicó.

«Es un término definitivo para mí al menos, porque me dolió, no lo esperaba, y tuve que dar un paso que no era el que quería», confesó Luis Mateucci en dicha ocasión.