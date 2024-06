«Me cuesta mucho, pero hay que hacerlo»: Jhendelyn Núñez confirma importante decisión en su vida

Recientemente, Jhendelyn Núñez dio a conocer que tomó una importante decisión. Resulta que la popular modelo y periodista se cambiará de hogar, después de vivir cerca de diez años en su departamento, el que se compró cuando tenía solo 25 años.

Jhendelyn Núñez revela importante decisión

«Me lo compré a mis 25 años. Justo previo al mundial de fútbol de Brasil 2014. Me lo compré con mucho esfuerzo, no para hacer negocios, sino para vivir, así que no es una decisión fácil«, indicó en diálogo con LUN.

Además, a través de su cuenta de Instagram, Jhendelyn Núñez señaló: «Con 25 años llegué a este lugar, muy orgullosa de lo que estaba logrando, con solo una maleta de ropa y muchas ganas de construir un hogar donde poder crecer, ser feliz y recibir a mi gente. Han sido 10 años increíbles, llenos de recuerdos y muchas experiencias valiosas».

«Cada rincón de este departamento tiene una linda historia… se me viene a la cabeza todos los días del año que lo barrí 😅, las juntas, la llegada de Pascual, las celebraciones, entre muchas otras», agregó.

En este sentido, Jhendelyn Núñez también reconoció: «Debo decir que me emociono mucho. Soy una persona a la que le cuesta hacer cambios, pero sé que son necesarios y beneficiosos. Aunque me resulta difícil salir de mi zona de confort, entiendo que estos son esenciales para crecer y mejorar»

«Llegué sola y me voy con un hijo perruno, mucho más madura. Diría que con metas de vida parecidas: crecer cada día y ser feliz. A seguir construyendo desde otro lugar», añadió la modelo y periodista en su cuenta de Instagram.

Además, Jhendelyn Núñez también le dedicó unas palabras a sus vecinos y conserjes. «Nunca me dijeron nada por cada vez que quise celebrar en casa mi cumpleaños en grande», indicó.

Finalmente, la chiquilla expresó «el que llegue, que me lo cuide».