¡Querrás repetir!: ¿Cómo realizar la placentera postura sexual «El Deleite»?

Este martes se viene una nueva sección de «Martes Hot» de nuestra querida Tenchita. Es por esto que a continuación te dejamos esta interesante nota sobre una postura sexual que destaca por el gran placer que le entrega a las mujeres. Hablamos de «El Deleite».

¿Cómo realizar «El Deleite»?

En esta oportunidad hablaremos de una llamativa postura sexual del Kamasutra: «El Deleite». Esta se puede hacer en distintos lugares de la casa, como una silla, sillón, orilla de la cama, etc.

Luego de elegir un lugar cómodo, la mujer se tiene que sentar con sus piernas abiertas. En tanto, el hombre debe arrodillarse frente a su pareja sexual. Posteriormente, ella debe envolverlo con sus piernas y acercarse lo más posible a él.

Después de esto, se da inicio a la penetración. Cabe destacar que el ritmo puede ser el que ambos quieran. Sin embargo, se recomienda partir lento y subir la intensidad de a poco.

«El Deleite» es una postura placentera para hombres y mujeres. Sin embargo, son los varones quienes tendrán el control del acto, mientras que las féminas serán quienes sientan más placer, ya que hay un roce en el clítoris que hace más posible llegar al orgasmo.

Por otro lado, ambos tendrán las manos libres, por lo que pueden acariciarse, jugar y tocarse durante el encuentro.

Es importante señalar que «El Deleite» no es una postura sexual complicada. Además, no requiere de gran fuerza, por lo que no es difícil de realizar.

Además, esta posición del Kamasutra ayuda a resolver el tema de la diferencia en la altura. Asimismo, al estar de frente la pareja se puede mirar y besar.

Por otra parte, es importante destacar que tener una vida sexual activa tiene una serie de beneficios para la salud.

