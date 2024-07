Comparten la última foto de Claudio Reyes antes de su muerte: estaba celebrando

Este domingo se dio a conocer la partida de Claudio Reyes a sus 64 años de edad. En sentido, según se ha informado, el intérprete de Charly Badulaque murió producto de un infarto, mientras estaba celebrando el cumpleaños de un amigo.

Es importante señalar que el comediante ya había enfrentado problemas de salud. De hecho, durante el año en el programa «Not News» conversó con Nicolás Larraín sobre el tema.

«Tengo enfermedades de base: hipertensión, diabetes», indicó Claudio Reyes en aquella oportunidad. Además, reveló un infarto que tuvo. «Ese día domingo fui a hacer deportes, llegué, me bañé, me senté a almorzar y me empecé a sentir como el loli. Me dolía todo. Es una cosa que no se puede explicar. Pensé que era la comida, la deje a un lado, y me voy sintiendo más mal y más mal«, señaló.

Cabe destacar que la partida del humorista fue confirmada por su amigo Cristián Menchaca, quien es el alcalde de Longavi, comuna de la cual era oriundo el actor.

«He decretado tres días de duelo, la bandera a media asta, en solidaridad con este tremendo artista y amigo», señaló la autoridad en sus redes sociales ante a partida de Claudio Reyes.

«Traspasaba colores políticos, teniendo clara su tendencia que era un hombre de derecha, tenía amigos en la izquierda y en el centro. Nos vamos a quedar con los recuerdos del artista, el que nos hizo sonreír, con su linda canción, con el paracaidista, con el que hizo teleseries (…) Un saludo especial y sentido pésame para todos nuestros vecinos», agregó.

Dan a conocer la última foto de Claudio Reyes

Después de la inesperada partida de Claudio Reyes se viralizó la última foto del humorista. Según informó CHV Noticias, esta se tomó minutos antes de su deceso durante el cumpleaños de su amigo.