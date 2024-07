Netflix da a conocer los primeros registros de la quinta y última temporada de Stranger Things

Sin duda, hay muchos fanáticos que se encuentran esperando la quinta y última temporada de Stranger Things. Cabe destacar que la exitosa serie de Netflix se desarrolla en Hawkins, cuidad que está en el Medio Oeste de Estados Unidos y que esconde un misterio sobre natural en la trama.

Cabe destacar que cuenta con grandes actores y actrices como Millie Bobby Brown, Winona Ryder, David Harbour, entre otros.

En este sentido, recientemente desde Netflix revelaron las primeras imágenes de la esperada quinta temporada de Stranger Things.

«Para celebrar la mitad del rodaje de Stranger Things 5 ​​y ¡8 años de Stranger Things! – tenemos una mirada muy especial a la realización de la última temporada», señalaron desde la plataforma a través de su cuenta de X (ex Twitter).

To celebrate the halfway mark of filming Stranger Things 5 — and 8 years of Stranger Things! — we have a very special look at the making of the final season. pic.twitter.com/HH6yVgzLRA

— Netflix (@netflix) July 15, 2024