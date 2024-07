«Fea cul..» y «me la paso por el pi…»: La fuerte discusión que se generó al interior de Gran Hermano

Gran Hermano, continúa generando comentarios. Esta vez, se produjo una intensa discusión dentro de «La casa más famosa del mundo», protagonizada por Michelle Carvalho, Yuyuniz Navas y su hija Antonia Casanova.

El tenso enfrentamiento tuvo lugar después de la fiesta del viernes, una celebración habitual que se lleva a cabo semanalmente en el encierro.

En las grabaciones, se puede observar que todo comienza mientras Yuyuniz y Carvalho conversaban en el sótano, en horas de la madrugada.

El intenso palabreo entre Michelle y Yuyuniz

La influencer brasileña partió diciendo que «Tu hija me votó y me mintió en la cara. No sé qué valores tiene. Cuando una persona le pregunta frente, tiene la posibilidad de decir la verdad… los valores que le das tú».

En ese sentido, Yuyuniz no guardó silencio y señaló que «cada uno juega como quiere». Además, defendió a su hija y le respondió a Carvalho diciendo que sus valores eran «tirar mierda para todos lados».

De inmediato, la influencer respondió y le recordó cuando ella habló negativamente de otros participantes, para luego interactuar con ellos como si nada hubiera pasado.

«A mí no me venga a mentir en la cara. De tal madre, tal hija. Dos mitómanas. No sé en qué reality piensas que estás, pero parece que se te olvida que hay cámaras grabándote», dijo Michelle Carvalho.

Además, agregó que «pelas a todos y te haces amigos de todos. Ahí están los valores que le das a tu hija».

Antonia arremete con todo en contra de la brasileña

En este contexto, y tras un intercambio de palabras entre ambos bandos, Antonia llegó al sótano y confrontó directamente a Carvalho.

«Oye, ¿qué te pasa? Tú nunca me preguntaste directamente si te había votado», aseguró la tiktoker.

Frente a esto, Michelle trato a la joven de“¡Mosca muerta, tú y tu mamá! ¡Tú y tu mamá, dos mitómanas!”

Frente esto, Antonia respondió que «¡No! No me preguntaste, ¡no soy ninguna mosca muerta! Yo no tengo ningún problema en decirte que te voté ¡Ahora le dices hueás a mi mamá. Mitómana tú, ¡dime las cosas a la cara!».

Antes de que la discusión se intensificara, Yuhui intervino para separar a las chicas, que estaban causando un gran alboroto en el sótano del encierro.

Para cerrar, Antonia se retiro del sotano, y en una escena de furia total arremetió contra Michelle. «Mentirosa, estúpida, fea cul.., me la paso por el pi…», la insultó.

🔴 ARDIÓ TROYA EN EL SÓTANO 🔥: Michelle versus Yuyuniz, intervino Antonia «De tal madre, tal hija, las dos mitonamas» #GranHermanoCHV Spoiler: La Michelle se hizo pico a la Yuyuniz y a la Antonia también 🔥👀 Michelle: «Ella (Antonia) me mintió en la cara, yo no sé qué… pic.twitter.com/JeXV6kIp2u — Alee (@SoyAleeOrtiz) July 27, 2024