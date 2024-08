Viralizan impactante registro de show de cantante chileno que tuvo que ser suspendido debido a disparos en el lugar

Durante este sábado 10 de agosto, el popular cantante urbano, Jordan 23 tuvo que suspender un show en México, debido a una balacera en el interior del recinto.

Cabe destacar que el incidente ocurrió en Iztapalapa. Instancia en la que el intérprete de «Cabaña» estaba arriba del escenario cuando comenzaron los disparos.

La situación ha dado mucho que hablar y se ha viralizado en redes sociales. De hecho, un video de la cuenta de Instagram @diablacahuinera_ muestra el momento en que comenzaron los balazos. Frente a esto, El Jordan 23 fue llevado a un lugar seguro por parte de los guardias que estaban en el lugar.

El Jordan 23 se refiere al incidente que vivió durante concierto en México

Es importante señalar que El Jordan 23 se refirió a este incidente mediante su cuenta de Instagram y confirmó la suspensión de su show.

De este modo, a través de historias en su cuenta de Instagram señaló: «Cha mi gentecita, perdón, nos paquearon (cancelaron) el show de anoche, al peo».

«Estábamos pasándolo maldito, espero estén todos bien, que no le haya pasado nada grave a nadie», agregó El Jordan 23.

En este sentido, el popular cantante urbano indicó que si hubiese sido por él, habría seguido cantando en el show.

«Por mí me quedó ahí, le canto todos mis temas, no estoy ni ahí, si ni me paran el pi… con un balazo cu… (…) Pero los guardias apretaron (me sacaron) y quedó la zorra, así que no pude seguir el show mi gentecita», indicó El Jordan 23.

A pesar de esta inesperada situación, el cantante urbano no ha descartado reprogramar su show en la ciudad.

Es importante señalar que El Jordan 23 cuenta con gran popularidad en México. País en el que se encuentra realizando una gira. De hecho, tras arribar al país azteca fue recibido por miles de personas que colapsaron las calles con rodadas de motos.