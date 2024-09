¿Karen Paola al Festival de Viña?: esto dijo la artista en RadioActiva

Este miércoles 4 de septiembre, Jaime Proox y Roberto Rosinelli recibieron la tremenda visita de Karen Paola en «HiperActiva, Vamo a Calmarno».

En esta instancia, la popular cantante nacional entregó detalles sobre su nuevo estreno «LEO», el que es un adelanto de su próximo disco.

Sin embargo, esto no fue todo, ya que, también se refirió a la posibilidad de llegar al Festival de Viña del Mar.

Karen Paola y la posibilidad de llegar al Festival de Viña

Tras ser consultada sobre si es que ha sido llamada para ir al Festival de Viña, Karen Paola señaló en modo de broma: «Me han llamado para que compre entradas».

Posteriormente, la popular cantante nacional indicó: «No, no me han llamado todavía».

De todas formas, Karen Paola reveló anhela en algún momento poder llegar al certamen viñamarino.

«Es un sueño para mí poder estar en el Festival de Viña. Creo que yo estoy trabajando para que eso en algún momento se concrete. Está dentro de las cosas que le he pedido al universo también», indicó.

«Y sé que va a llegar cuando tenga que llegar. No estoy ansiosa, pero sí sé que ya viene en camino, eso se va a dar», agregó Karen Paola.

Posteriormente, la cantante nacional señaló: «Yo creo que cuando sea va a ser el momento correcto. Si es ahora, es porque tenía que ser ahora y si es el próximo año también»

Además, Karen Paola también se refirió al momento que está viviendo.

«Yo en estos momentos me siento en mi peak. Siento que estoy en el mejor momento de mi vida, el mejor momento de mi carrera, el mejor momento para todo lo que está pasando», mencionó la artista nacional.

«Si esto me hubiese pasado a los 17 años, probablemente no tendría la madurez emocional para poder lidiar con todo lo que estoy lidiando ahora.», añadió Karen Paola.