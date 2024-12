Popular figura de la televisión chilena se refiere a conflictos con compañeros de canal y acusa que sufre «acoso sistemático»

Durante la jornada de este lunes, Adriana Barrientos se refirió al conflicto que tuvo la semana pasada con Sergio Rojas y Claudia Schmidt.

Recordemos que en un episodio del espacio de farándula, Zona de Estrellas, la «Leona» tuvo una tensa discusión con la uruguaya.

Esto ocurrió después de que Claudia Schmidt tuvo comentarios positivos sobre Sergio Rojas. Frente a esto, Adriana Barrientos no estuvo de acuerdo e incluso señaló que el periodista «casi se fue preso» por unos dichos.

Cabe destacar que la tensión fue creciendo. De hecho, la uruguaya tomó la decisión de pararse y abandonar el estudio.

Sin embargo, esto no quedó acá. En este sentido, a través de sus redes sociales, Sergio Rojas se fue con todo en contra de Adriana Barrientos: «¿Tú me hablas de credibilidad? Te digo que yo no vendo pornografía haciendo ‘ah, ah’. Si me quieres decir algo, me lo dices a la cara».

Posteriormente, ambos tuvieron una discusión en el estacionamiento de Zona Latina.

Adriana Barrientos se refiere a sus conflictos con Sergio Rojas y Claudia Schmidt

Durante la jornada de este lunes, Adriana Barrientos compartió un comunicado en su cuenta de Instagram, en el que se refirió a la polémica.

«Lo que ocurrió el pasado viernes 20 en dependencias de Zona Latina, entre yo y una panelista del programa fue una discusión profesional, propia de este medio. Sin embargo, lo ocurrido minutos más tarde son límites que no se deben cruzar, como buscar e intimidar a alguien fuera de su lugar de trabajo», partió señalando la panelista de Zona de Estrellas.

«Yo no voy a tolerar amenazas ni actos de violencia. Por eso mismo fue le hice ver a una panelista que un canal de televisión no puede estar disponible para limpiar la imagen de alguien sumamente agresivo y descontrolado, y quedó demostrado ese mismo día ante la opinión pública que desconoce lo que ocurre detrás del set y el acoso sistemático que he sufrido hace mucho», agregó Adriana Barrientos.

Además, Adriana Barrientos se refirió a las palabras de Sergio Rojas.

«Que ese señor diga que necesito vender pornografía para vivir evidencia un machismo tremendo. Es un comentario que denigra no solo a mí, sino a muchas personas que eligen libremente generar este tipo de contenido. Es hora de dejar atrás estos prejuicios y los estereotipos. Elevemos el debate», señaló.

En este sentido, la panelista de Zona de Estrellas expresó: «El regreso de la farándula en Chile es una gran oportunidad para conectar con el público de una forma renovada. Hoy la sociedad ha cambiado, y lo que antes podría ser aceptado, como los conflictos agresivos en efectos discotequeros, que este señor intenta imitar, ya no tienen cabida».

Asimismo, Adriana Barrientos mencionó: «Es momento de pasar de una farándula basada en la agresión a una que sea sinónimo de entretención, creatividad y espectáculo de calidad. Avancemos, porque el público merece eso, además, quienes trabajamos en medios de comunicación tenemos una responsabilidad porque muchas veces instauramos patrones, solo así podremos seguir en camino hacia una sociedad respetuosa y feliz.

«En la farándula, el debate y las diferencias de opinión son parte del día a día. Es una responsabilidad transformar este espacio en uno que entretenga de manera constructiva», finalizó.