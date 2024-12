Roberto Nicolini sufrió nuevo infarto: «Otra vez necesitamos oraciones y buenas ondas…»

El animador Roberto Nicolini, conocido por su papel en la serie infantil «Pipiripao», sufrió nuevamente un infarto, generando preocupación entre sus seguidores.

Hace algunos meses, su pareja había recurrido a las redes sociales para informar que Nicolini había sido hospitalizado tras un episodio similar. Este domingo, un mensaje en la cuenta de Facebook del actor volvió a alarmar, revelando detalles sobre su estado de salud.

El mensaje de la familia de Roberto Nicolini

«Otra vez infarto. Todo controlado, hasta donde se controla una urgencia. Otra vez necesitamos oraciones y buenas ondas. Como familia lo agradecemos infinitamente. Favor no preguntar nada más por interno, porque no sé más, ni nadie puede adivinar que más pase. Esto pasa porque pasa sin aviso«, señalaron.

El comunicado añadió: «Roberto es un luchador y Dios lo quiere. No sirve de nada preguntar nada. Público porque un portal supo y llamaron con la mejor onda, pero no hay nada más que agregar. Son horas difíciles, porque otro infarto no lo espera nadie».

Además, compartieron el estado actual del animador: «Roberto está cansado, pero muy tranquilo, consciente, en paz, agradecido de la vida y por razones obvias, sin llamadas y sin visitas. Dice estar contento porque está muy atendido y vivo. Por favor orar y/o enviar buenas vibras quienes lo quieran. Esta vez es más difícil, pero saldrá adelante, estamos seguros.»

Con estas palabras, la familia hizo un llamado a la comunidad para enviar apoyo y energía positiva en este difícil momento.

