Luego de polémicos dichos, Claudia Schmidt se lanza contra Pangal: «El próximo funado en Chile…»

Hace unos días, Pangal Andrade compartió su opinión sobre la situación de Jorge Valdivia, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Estas declaraciones se dieron en el programa «Todo va a estar bien», donde fue consultado debido a su cercana relación con Claudio Valdivia, hermano del deportista.

En ese contexto, el ex chico reality comentó que «Está complicada la situación, está difícil para él y yo creo que para todos los hombres. Imagínate, la mina te tiene mala o quiere algo, jodiste, te vas para adentro. En 48 horas te denuncian y fuiste».

Asimismo, Pangal Andrade indicó que: «Imagínate, no sé, una mina que está media loca, una chiquilla por cualquier cosa. Ponte tú en España hay un consentimiento. Hoy día el hombre soltero que quiera estar una noche con una chiquilla, yo creo que hay que grabarla, si no no sé qué va a pasar», esto en conversación con Eduardo de la Iglesia, quien es el animador del espacio.

Claudia Schmidt se lanzó con todo

Las declaraciones de Pangal no pasaron desapercibidas, y en «Zona de Estrellas» discutieron los dichos del deportista.

«Les voy a decir algo. El próximo funado en Chile ahí lo tenían. Con razón el Pangal o el mánager andaban llamando al canal para bajar las declaraciones«, señaló la uruguaya en medio de la conversación.

Hugo Valencia, integrante del panel, preguntó si existía «Censura».

«Por supuesto, porque la gente ahora es así. Usted se sienta en un set, habla cualquier cabeza de pescado y después va y dice ‘sabes qué, me arrepentí de todo lo que dije, porque en realidad me di cuenta de que hablé de más, fui muy sincero», lanzó Schmidt, sin pelos en la lengua.

