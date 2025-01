«Estoy enamorándome»: Populares chicos reality sorprenden tras confirmar que están pololeando

Durante la noche del martes 31 de diciembre, Canal 13 contó con una emisión especial para hacer la previa de Año Nuevo. La instancia contó con la presencia de diversos famosos como Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel, quienes aclararon su actual situación amorosa.

En esta ocasión, los chicos reality revelaron que mantienen el romance que iniciaron dentro de Palabra de Honor.

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda confirmaron que están pololeando

Resulta que Nacho Gutiérrez destacó el hecho de que Raimundo Cerda haya tenido pareja en los tres realities de los que ha formado parte. En este sentido, le preguntó: «Cuántas veces has amado?».

Frente a esto, el joven contestó: «Amar es una palabra muy grande. Estoy enamorándome… No hay que buscarlo, sino encontrarlo de manera espontánea».

Posteriormente, Gutiérrez le consultó a Faloon si es que sentía lo mismo que el exparticipante de Gran Hermano Chile.

«Enamorarse es una palabra demasiado grande, pero, a medida que nos vamos conociendo, puede llegar a eso, ¿por qué no? Por ahora lo pasamos muy bien», comentó la exchica Yingo.

Luego, Raimundo Cerda reveló que «nos queremos mucho y somos pareja», lo que generó gran sorpresa entre los presentes.

En este sentido, Nacho Gutiérrez les preguntó: «¿Están pololeando?».

Ante esto, los chicos reality respondieron «estamos pololeando» y posteriormente se dieron un beso.

Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel compartieron en el reality «Ganar o Servir». Sin embargo, en Palabra de Honor comenzaron su relación.

Por otro lado, cabe destacar que hace algunos días, en conversación con LUN, la exchica Yingo señaló: «Rai me ayudó a soltar, me liberó de los prejuicios y, ya por eso, siempre voy a estar agradecida de él. Me da igual la intención que tenga él o yo misma. Eso del beso me ayuda a pensar y sentir que sí soy deseable, que sí le puedo gustar a alguien, que sí puedo sentir cosas lindas. Como que me hizo volver a las pistas, eso de sentir que alguien te abrace, que te haga cariño».