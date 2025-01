Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda vivirán tenso encontrón en Palabra de Honor

La noche de este miércoles se emite un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estará marcado por la llamada ceremonia de cambio de duplas, durante la cual se dará el espacio para que algunos reclutas aclaren sus diferencias

Entre ellas, Félix Soumastre le contestará a Daniela Requena sus palabras en la eliminación de Malito, donde la española dijo que se trataba de un acto de justicia. «Justicia no es la palabra adecuada, menos en la instancia en la que estábamos».

También Faloon Larraguibel aprovechará la instancia de Palabra de Honor para aclarar la polémica actividad donde Raimundo Cerda supuestamente rechazó la oportunidad de darle un beso.

«Quiero aclarar que le pregunté a Rai sobre dale un piquito y él me dijo que lo viéramos después, nunca me dijo que no. Para que no venga a decir que es el machito que rechaza a las mujeres», asegurará la comunicadora.

Por su parte, Raimundo le contestará con dureza. «La gente se va a dar cuenta de lo que ella quería generar en Fabio y en mí, que la buscáramos y nos rechazara a todos, y al final se quedó sin pan ni pedazo. Yo no voy a andar dando besos sólo porque llegan y me lo piden. Ella pensó que iba a dárselo altiro pero no recibió lo que quería y se enojó».

El romance de Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda

De todas formas, hay que mencionar que la Faloon Larraguibel y Cerda terminaron teniendo un romance al interior del reality que sigue hasta la actualidad y del cual ambos ya se han referido.

En conversación con Página 7, el ex Gran Hermano aseguró que «estamos bien, ella y yo sabemos lo que tenemos, lo estamos pasando bien».

«Estamos juntos, disfrutando en una relación, sin la necesidad de andar dando explicaciones o formalizándolo por redes», continuó.