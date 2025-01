La «respuesta» de Fabrizio Copano luego de polémicos dichos de Kike Morandé contra «El Antídoto»: «animaba los cumpleaños de un dictador y no le pasa nada…» "No sé si sería humor eso. Fome. No se reían ni ellos mismos", fueron las ácidas declaraciones de Kike Morandé.

Agencia Uno