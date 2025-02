Antonella Ríos se sinceró sobre su retiro de la creación de contenido para adultos: «La palabra más suave que me han dicho…»

La reconocida actriz nacional, Antonella Ríos se sinceró con respecto a los motivos por los que tomó la decisión de retirarse las plataformas de contenido para adultos.

Recordemos que la panelista de «Que te lo digo» y exparticipante de Palabra de Honor formó parte de OnlyFans.

De este modo, Antonella Ríos se dedicó a la creación de contenido para adultos en tiempos de pandemia para poder solventar diversos gastos.

Si bien la actriz consiguió importantes ganancias en OnlyFans, confesó que recibió múltiples críticas.

Antonella Ríos y su salida de OnlyFans

La actriz estuvo presente en el podcast «Más que titulares». Acá se sinceró sobre el motivo por el que decidió abandonar la creación de contenido para adultos.

Vale señalar que Antonella Ríos indicó que obtuvo grandes ganancias producto del «morbo».

«Me fue bien, pero ya no estoy en eso porque también tiene una consecuencia, un juicio social, un peso social, un castigo que hay con respecto a hacer esto», reveló.

En este sentido, Antonella Ríos explicó: «En Chile te castigan mucho, ‘te gusta mostrarte, tú que eres una bataclana’, que es la palabra más suave que me han dicho. Y también marginarte de trabajos, hay trabajos que te dicen ‘sabes qué? Pucha, nos hace ruido que tú estés en esto».

«Me lo dijeron y yo me piqué», indicó la actriz nacional, ya que en aquella oportunidad presentó un proyecto que no estaba ligado al contenido para adultos.

«Primera vez que me pasa que lo dicen de manera frontal, ahí entendí muchas cosas y ahí empecé a hacer la retirada, porque también quería dar vuelta la página y dedicarme a lo que realmente me gusta, que tiene que ver con comunicar, estudiar», agregó.