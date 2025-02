«Así se aprenden las lecciones, a golpes»: Eduardo Fuentes reveló por qué se operó el rostro 

La mañana de este miércoles, Eduardo Fuentes apareció en el matinal de TVN, «Buenos Días a Todos«, con un inusual parche en su rostro. El animador reveló que tuvo que realizarse una intervención médica para prevenir una enfermedad mayor.

El programa matinal de la señal estatal comenzó con los conductores, Eduardo Fuentes y María Luisa Godoy, comentando una situación que le ocurrió a Fuentes. «Tenemos a Eduardo averiado«, partió la animadora.

Eduardo Fuentes reveló que tuvo que operarse por un lunar en su rostro

Eduardo Fuentes mostró el parche que tiene un poco más abajo del ojo, y explicó a que se debe: «Ayer me fui más temprano del matinal, porque tenía que ir al médico. Me tuvieron que sacar un pequeño lunar que era malo, era un carcinoma que estaba instalado ahí en esa parte del ojo. Me lo habían sacado una vez y el riesgo era que volviera… y, ¿adivinen qué? Volvió«.

Entonces el conductor del matinal aseguró que ayer tuvo que operarse para sacar este lunar, en lo que describió como una cirugía poco invasiva: «te sacan el lunar y se manda a una biopsia. Luego hay todo un proceso de chequeo y revisión del lugar, para ver que esté en buenas condiciones«.

Luego de explicar, el conductor decidió alertar a la audiencia: «Usted, como nosotros dos (con María Luisa Godoy), que tenemos muchos lugares, tiene que cuidarse su piel«. Cabe recordar que hace un tiempo su compañera María Luisa Godoy había sufrido un cáncer a la piel, también por lunares peligrosos en su cuerpo.

Eduardo Fuentes también contó que se dio cuenta de este lunar «de chiripazo«, ya que se sometió a una operación en el párpado el año pasado, y fue la doctora que lo operó quien le advirtió del lunar.

Por último, el conductor quiso dar una recomendación a los espectadores: «Mírese la piel, cuídese mucho, harto bloqueador solar, cuidar la exposición a los rayos del sol. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo en esta época del año».

«Como hombre, uno no siempre es todo lo cuidadoso que debería ser con su piel, como que a veces le hago el quite al protector solar y todo el cuento. Pero bueno, así se aprenden las lecciones, a golpes«, cerró.