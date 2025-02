Confirmó tener conversaciones: Ivette Vergara podría llegar a un canal de televisión con su propio programa

La comunicadora Ivette Vergara lleva un tiempo alejada de las pantallas, tras salir a fines del año pasado de TVN, de forma polémica. Vergara salió diciendo: «No me sorprendió que no me renovaran el contrato, lo que me dolió fue la forma en que todo esto pasó«.

Además, se refirió a la problemática de las mujeres en el canal: «Me duele que las mujeres no tengamos oportunidades, que sea tan poco relevante la presencia femenina en TVN, que no les haya importado dejar sin mujer al área deportiva. Eso en un canal público no es menor».

Ivette Vergara podría llegar a un canal de televisión próximamente

Hoy, a meses de su salida, se filtró la información de que Ivette Vergara podría volver a la televisión. Incluso, volvería con su propio programa, en TV+.

En el programa de espectáculos de Chilevisión, Plan Perfecto, Pablo Candia reveló la información: «Ella reemplazaría a Claudia Conserva«, afirmó el periodista. Cabe recordar que Claudia Conserva despidió su programa de las tardes,»Mija«, hace unos días.

«Habría sido vista en tres oportunidades yendo a TV+«, agregó. Según Candia, estas visitas fueron para «tener varias reuniones con respecto a un proyecto que podría entrar en reemplazo de lo que fue el programa de Claudia«.

Además, Pablo Candia reveló que se comunicó directamente con Ivette Vergara: «Le dije ‘te escribo para saber qué tipo de programa harás en TV+‘. Ella se rio y me contestó: ‘Conversaciones nada más, estamos viendo‘».

Según la información que entregó el periodista, la idea del canal sería hacer un nuevo «Milf«, programa que TV+ emitió por 6 años. Este estaba compuesto por un panel femenino, y estaba enfocado en conversación, con una temática miscelánea.

Según consigna Página 7, tras consultar a TV+, no quisieron referirse a la situación de la animadora, sin embargo, dejaron un mensaje que deja mucha especulación: «Estamos trabajando en muchas sorpresas para marzo«.