Claudia Schmitd advierte a Pamela Díaz tras rumores de romance con Felipe Kast: «Hace mucho tiempo atrás…»

A lo largo del tiempo, son varios los rumores que han surgido sobre pretendientes de Pamela Díaz, y en las últimas semanas, uno que cobra cada vez más fuerza es una supuesta relación entre La Fiera y Felipe Kast.

Pese a que ninguno ha confirmado un vínculo amoroso, ya se han filtrado fotos de los dos compartiendo, lo que hace el cahuín mejor aún.

En ese contexto, es que analizaron el tema en Que te lo digo, donde la panelista Claudia Schmitd no se guardó nada y expuso reveladores datos del político.

Desde que «mira para el lado» y que no es la persona correcta para establecer una relación, la ex MCC se lanzó con todo.

«Yo no soy nadie para elegirle a la pareja a Pamela, no soy ni cercana, ni nada por el estilo. Pero a ese hombre no me gusta, yo creo que ese hombre es muy infiel. Porque yo recuerdo, mucho tiempo atrás, cuando yo trabajaba en un programa», señaló, antes de que la interrumpiera Sergio Rojas, que sabía que se acercaba un bombazo.

Claudia Schmidt arremete contra Felipe Kast

Según Claudia Schmitd mientras trabajaba en La Red, en el programa Intrusos, le llegó un dato que tendría que ver con Felipe Kast, según La Cuarta.

«Una persona me contactó por Instagram. Incluso si me estás mirando, persona que olvidé tu nombre, contáctame», comentó.

Además, agregó que: «esa persona me contactó y me contó toda su historia con Felipe Kast, en el cual me mandaron todos los mensajes y eran de una relación en la cual Felipe estaba siendo infiel».

Sin embargo, recalcó que ese cahuín no salió al aire. «En mi programa, en el cual yo estuviese, no quisieron hacer el tema porque no se metían con políticos», concluyó.

