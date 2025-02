Estuvo internado durante 40 días: Juan Pedro Verdier reveló su complejo estado de salud mental tras quiebre con Karen Paola

Juan Pedro Verdier fue el último invitado a «Entre Amigos y Copas«, programa de conversación que conduce Carla Jara, y se transmite en YouTube. El ex Mekano habló sobre su trayectoria, proyectos y vida en general, por lo que, también habló de su separación con Karen Paola.

Hay que recordar que la pareja anunció el fin de su matrimonio a principios de año, tras estar 20 años juntos. La pareja aclaró que no hubo infidelidades de por medio ni existe un resentimiento hacia el otro, ya que, además, tienen hijos, por lo que deberán seguir en contacto.

Juan Pedro Verdier reveló su complejo estado de salud mental tras quiebre con Karen Paola

Juan Pedro Verdier se sinceró sobre el quiebre con Karen Paola, y reveló un complejo episodio, que lo mantuvo internado en una clínica de salud mental por 40 días. Resulta que lo colapsaron las burlas y las críticas que le hicieron en redes sociales.

Entonces, el youtuber explicó: «Cuando la gente se ríe de ti, te hace memes o se burla, es muy insensible. Uno percibe que, si tú le haces caso a lo positivo, también crees que lo negativo te produce dolor«.

«Antes de eso ocurrieron un par de situaciones que fueron de público conocimiento, y en ese momento las personas me hicieron burlas a mí y a las personas que más yo quería«, agregó.

Es por eso, que detalló cómo ahora se enfoca en mejorar sus hábitos día a día y conocerse a sí mismo: «Necesito conocer lo que viene desde mi interior. Al descubrir eso, empecé con esta constante costumbre de escucharme, de destinar el tiempo al principio del día para meditar y escuchar esa conexión con mi intuición«.

Por último, Juan Pedro Verdier finalizó con un mensaje para aquellos que se burlaron de él: «hubo personas conocidas que se rieron, que participaron de los memes, que publicaron cuestiones en sus cuentas. Los tengo completamente recordados, no me voy a olvidar nunca, porque yo me acuerdo de lo que yo sentí en ese momento y de lo que yo sentí viendo a mi entorno pasar por eso, entonces esa insensibilidad me hizo buscar una nueva forma de ver mi vida cotidiana».

También te podría interesar: «Pensaba que me iba a morir»: Daniel Fuenzalida se sinceró sobre su peor momento con la adicción a las drogas