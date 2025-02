«Pensaba que me iba a morir»: Daniel Fuenzalida se sinceró sobre su peor momento con la adicción a las drogas

El último protagonista del espacio de conversación de Pedro Carcuro en TVN, «Car-Curo«, fue nuestro querido Daniel Fuenzalida. El conductor de Central RadioActiva se abrió para contar sus historias más terribles sobre las adicciones que sufrió en su juventud.

Hoy en día, Daniel se encuentra rehabilitado y alejado de cualquier vicio, incluso, dirige un centro de rehabilitación para quienes sufren de adicción, al igual que él lo hizo. Sin embargo, dentro de su enfermedad, afirmó que tuvo que dormir en la calle, sufría de taquicardias, e incluso, intentó quitarse la vida.

El difícil camino de Daniel Fuenzalida para volver a triunfar

Actualmente, Daniel Fuenzalida es uno de los animadores más destacados del país, reconocido incluso como «Mejor Conductor» en los Copihue De Oro de este año. Su trabajo con Ahora Caigo, Central RadioActiva, y su pódcast «Cómo están los weones» lo ha posicionado nuevamente como uno de los mayores rostros de la comunicación. Hasta el propio Pedro Carcuro lo declaró como top 3 de la televisión hoy en día.

Sin embargo, el camino fue más que difícil, por su adicción a las drogas. El conductor se sinceró al respecto, en conversación con Pedro Carcuro: «Es como un sueño, suena medio cliché, pero al estar en una escenografía grande, el otro día que estaba con los animadores de TVN, como que yo me trato de salir de ahí y ver en lo que estoy, y digo ‘esto es increíble porque nunca lo imaginé a esta altura de mi vida’».

«Lo que pasa es que mi carrera fue muy rápida, me vino eso de ser conocido, era chico, me gustaba mucho la fiesta. Iba a los eventos y me pagaban por eso, ahí me fui perdiendo y confundiendo«, explicó.

Luego, Daniel Fuenzalida relató la reflexión que tuvo en ese momento: «Después, cuando yo analizaba esto, decía ‘puta que la cagué’. Porque todos los panelistas que habían sido míos en el Extra Jóvenes eran número 1 en sus canales«. Esto en referencia a Sergio Lagos, Martín Cárcamo y Julián Elfenbein, que, según sus palabras, habían triunfado, mientras él se perdió en el camino.

Daniel Fuenzalida se sinceró sobre su peor momento con la adicción a las drogas

Luego, el conductor se sinceró en el espacio de conversación, sobre uno de sus peores momentos dentro de su adicción: «Fueron dos veces que dormí en la calle, una fue cuando a mí me van a internar. Es tanta la locura, y es tanto lo que el cuerpo pide, que antes de internarme inventé una cosa: que iba a dejar mi auto al taller. Uno no puede luchar contra esto, y de repente hay como momentos lúcidos cuando uno dice ‘ya no quiero más‘ y te pide más«.

«Yo pensaba que me iba a morir por muchas taquicardias, incluso una vez tuve un intento de quitarme la vida«, reveló.

Luego de la impactante declaración, Daniel Fuenzalida decidió relatar el momento: «Me acuerdo de que un fin de semana, yo vivía con mis papás, estaba separado, y esto lo he contado muy pocas veces, mis papás estaban en Viña y yo estaba solo en la casa«.

«Yo no podía más y había llegado el viernes en la noche, y estaba todo el sábado consumiendo, y dije ‘ya no quiero más, ya no quiero existir más, le estoy haciendo daño a todo el mundo, no quiero que mi hija viva esto’, así que fui y di el gas de la cocina, pero no estaba dada la llave de paso», concluyó, mientras se le quebraba la voz.