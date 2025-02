El comentario de Daniel Fuenzalida a Tonka Tomicic que sacó aplausos en redes sociales: «Estás en todo tu derecho a renacer»

Recientemente, y luego de borrar todas sus publicaciones de Instagram, Tonka Tomicic sorprendió al postear un emotivo video.

En el registro, la animadora hace un repaso de su vida, reflexionando acerca de su separación, la investigación de su ex pareja por el caso relojes, y detallando sus más íntimos sentimientos.

«Esta historia se ha contado a través de voces de otros, pero nunca con mi voz, pero eso es responsabilidad mía, yo lo asumo, porque me cuesta hablar de mí», partió relatando.

«La vida me lleva a este límite, porque si no nunca lo hubiera hecho, no lo haría. Uno se cuestiona, ¿mi voz tiene la suficiente fuerza para hablar?», continuó.

Además, agregó que: «Sentí que se me venía la vida encima. Me sentí muy imbécil. Si sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno, porque no quería que se me olvidara. Me tuve que reconciliar conmigo, me tuve que volver a querer, a admirar, tuve que sentir que valí».

El comentario de Daniel Fuenzalida a Tonka Tomicic

En ese contexto, nuestro querido locutor no dejó pasar la oportunidad de dejar un sentido comentario en la publicación de Tonka Tomicic.

«¿Quién en la vida no se ha caído? Solo te digo que el nacer es algo físico/químico y que se dio por la naturaleza ( no deja de ser un milagro ) pero él levantarse es mejor aún«, partió diciendo.

Asimismo, añadió que «es por decisión propia y uno tiene que poner trabajo para RENACER , entonces estás en todo tu derecho a RENACER , solo disfruta , abrazos», cerró Daniel.

El comentario del locutor de Central RadioActiva tiene más de 1.500 me gusta y se ha llenado de comentarios apoyando la motivadora frase de nuestro querido «Ex-huevo».

