Tonka Tomicic volvió a redes sociales con una emotiva reflexión: «Sentí que se me venía la vida encima. Me sentí muy imbécil. Si sentí que tenía que vivir el infierno»

Hace algunos días, Tonka Tomicic tomó una drástica decisión al borrar todas las publicaciones de su Instagram.

¿Nuevos proyectos? Fueron varias las teorías que hicieron los fanáticos de la ex animadora del Festival de Viña del Mar.

En ese contexto, es que Tonka Tomicic subió a sus redes sociales un video muy personal, donde aborda diversos temas que van desde la investigación por el caso relojes, su separación y sus sentimientos más íntimos.

La profunda reflexión de Tonka Tomicic en redes sociales

Esta historia se ha contado a través de voces de otros, pero nunca con mi voz, pero eso es responsabilidad mía, yo lo asumo, porque me cuesta hablar de mí», comienza el video, con escenas del «Buenos días a todo», programa del que fue conductora por varios años.

Asimismo, se le ve muy afectada. «La vida me lleva a este límite, porque si no nunca lo hubiera hecho, no lo haría. Uno se cuestiona, ¿mi voz tiene la suficiente fuerza para hablar?«, continuó.

Las palabras de Tonka son un potente descargo, donde aborda lo difícil que ha sido el proceso que ha estado viviendo en el último tiempo.

«Sentí que se me venía la vida encima. Me sentí muy imbécil. Si sentí que tenía que vivir el infierno, mi propio infierno, porque no quería que se me olvidara. Me tuve que reconciliar conmigo, me tuve que volver a querer, a admirar, tuve que sentir que valía«, expresó.

Para cerrar, se refirió a la maternidad. «Me encantaría ser mamá… Soy muy de lamerme mis heridas sola. Me escondo, pero yo me veo mis cicatrices y cuando las veo, me gustan, porque me marcan y me demuestran todas las veces que me he levantado y me voy a volver a levantar una y otra vez», concluyó.

