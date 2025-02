«No le creo nada, ella es demasiado pérfida, ella me hizo algo muy malo, no se puede contar en televisión»

En la noche del día domingo, Denisse Campos fue la invitada estelar de «Primer Plano», donde rompió el silenció y entregó detalles de la discusión que tuvo en un restobar ubicado en Viña del Mar.

Cabe destacar que en aquella ocasión, la acusaron de golpear e insultar a los trabajadores del establecimiento.

Es por esto, que Denisse Campos asistió al programa farandulero para relatar su versión de los hechos. Además, se lanzó con todo contra su hermana y no se guardó absolutamente nada.

«No es ninguna novedad que ella trata de colgarse y siempre dando lástima», partió diciendo una de las gemelas.

Además, agregó que: «A ella no le creo nada, es demasiado pérfida, no quiero decir un epíteto, ella me hizo algo muy malo, (un delito), puede ser… no se puede contar en televisión. No tiene otro tema, siempre habla de mí, desde chica, siempre me ha tenido envidia».

Como si fuera poco, en medio de la entrevista lanzó que «no me interesa tener relación con ella, si se muere mañana, no estoy ni ahí, ni siquiera voy a ir».

Asimismo, aseguró que están tergiversando las cosas, y que deben escuchar las dos versiones. «Todavía no han escuchado mi versión, las cosas no son como las están diciendo. Necesito que paren un poquito. Yo soy la agredida y me han dejado todos como la agresora, yo tengo lesiones, constaté lesiones. Espero que entiendan que la única lesionada soy yo», cerró, según La Cuarta.

¿Qué dijo Daniella Campos que enfureció a su hermana?

Luego de la polémica, Daniella Campos lanzó los dardos en contra de su hermana.

«Quedé en shock. Yo no veía a mi hermana hace muchos años y verla en esas condiciones. No reconozco ni siquiera su voz. No reconocer a un familiar tuyo es tremendamente triste, es fuerte”, declaró en aquella ocasión.

