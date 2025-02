Por este peculiar motivo Pangal Andrade irá sin Melina Noto a la Gala de Viña del Mar

No queda nada para la esperada Gala del Festival de Viña del Mar. El evento de moda reúne a grande figuras del espectáculo, entre ellos Pangal Andrade.

Sin embargo, el deportista desfilará solo por la alfombra, ya que no estará su pareja y esta es la razón.

En conversación con Fotech, el chico reality reveló que Melina Noto no fue invitada al evento, por lo que tendrá que asistir en solitario.

«No voy con la Meli. No la invitaron, no sé por qué. Yo voy por Paris, que me hizo un ofrecimiento de ir con una ropa reciclada que están sacando, súper linda y están preparando todo», partió diciendo.

Asimismo, señaló que intentó poder ir con ella, pero la invitación es personal. «No pude hacer nada. Juraba que iba a ir con Meli y pregunté hasta el final. Me dijeron que la invitación era personal, creo que hasta la Kika Silva va sin su marido», mencionó.

Además, agregó que «Está súper triste, quería ir conmigo. A mí no me gustan estas cosas. Pero trabajo es trabajo».

Nuevo programa de Pangal Andrade

Por otro lado, el ex chico reality y flamante ganador de Ganar o Servir» aprovechó de entregar detalles de su nuevo proyecto. Este será emitido por Canal 13 y contará las experiencias de Pangal y su familia aventurera a lo largo del país.

Es muy diferente a todo lo demás. Trabajamos con el clan, con mis primos. Vamos pasando aventuras por todo Chile. Es ir a convivir con la gente, vivir su cultura al máximo, su deporte. Estuvimos en Juan Fernández, en Rapa Nui y ahora nos vamos al sur», cerró Pangal Andrade.

También puedes leer en Radio Activa: Latife Soto sorprendió con predicción sobre relaciones del espectáculo: «Se podrían volver a enamorar…»