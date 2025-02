«Dejaste a una mujer sola cuando más te necesité»: Gatita Veve, actriz para adultos, afirmó que perdió bebe de Diego González

La actriz de cine para adultos chilena, Gatita Veve, lanzó una impactante acusación. Aseguró que quedó embarazada de Diego González, el periodista y creador de varios realitys, como Secreto en el Lago y Secreto en Brasil. La actriz, también había participado de este formato.

Lo que partió como un rumor fue comunicado por Gatita Veve. Diego González, por su parte, se defendió de las críticas, tras ser expuesto por la actriz. Aseguró que el hijo no era suyo, y que estuvo presente en el proceso, como amigo.

Gatita Veve lanza fuerte acusación contra Diego González

El primero en esparcir el rumor fue El Princeso, participante de los realitys de Diego González, quien terminó de mala manera su rol en los programas, «funando» al creador. Luego, fue la propia Gatita Veve quien salió a confirmar la noticia, y aseguró que ocurrió en la grabación de uno de los realitys, en Pucón.

Todo esto salió a la luz días después de la polémica con Fritanga y el reality. Gatita Veve mostró los exámenes que corroboraban su versión, y afirmó que estuvo embarazada de Diego González, sin embargo, perdió el bebé.

Así, subió en sus historias un pantallazo de una conversación con González, acompañada del siguiente texto: «Súper de vio dejar botada a la mina que embarazaste, Diego González. Mientras él se seguía viendo a mis espaldas con otras minas (entre ellas su ex), yo estuve pasando sola este proceso traumático. Cero responsabilidad«.

Tras la fuerte acusación, la gente empezó a criticar a Gatita Veve, pero ella se defendió: «La gente dice que quería pedirle dinero al Diego. Jamás le pedí nada. Podría haber tenido al bebé y pegarme el show para pedir plata, pero no me interesa ser así. Él me dejó sola en el proceso y preferí evitar el sufrimiento de un ser inocente».

«Vienes a querer dejarme mal a mí cuando sabes muy bien que el bebé era tuyo y estabas cagado de miedo de que yo quisiera tenerlo. Dejaste a una mujer sola cuando más te necesité en un momento vulnerable», agregó.

Después, Gatita Veve realizó una transmisión en vivo por TikTok, detallando la situación: «Él me usó y recién me vengo a dar cuenta de la persona que es. Más encima me pateó por teléfono, ni siquiera tuvo la amabilidad de hacerlo en persona después de todo lo que viví».

Incluso, aseguró que Diego González le había dicho que se estaba enamorando de ella, y a los días le dijo que volvería con su ex.

La impactante respuesta del «capataz»

Diego González salió a defenderse de forma polémica, a través de sus historias: «Se enamoró, después cachó que su amor no era correspondido, quiso meterme una guagua, cachó que yo no quería tenerlo obviamente (me decía que tomaba pastillas), la apañé en todos los gastos, la llevé al ginecólogo y la apoyé en lo que pude».

«Después de eso, puro que buscó seguir y yo no la pesqué, y apenas vi por primera vez a mi ex, la llamé y le dije al tiro pa’ que no se siguiera ilusionando y llorando. Ahora vio la hueá del Fritanga y todo, y dijo ‘esta es la mía, el mejor momento pa’ tirar la bombita que tenía guardada’. Ojalá te sirva para hacer números con las cosas que grabas«, comentó.

Por último: «Y supongamos que la guagua que me quería chantar era mía, jajaja ¿pa’ qué po? Pero igual la apañé en la pérdida cu…, por cariño y porque fuimos amigos, nada más que eso. Yo siempre le dejé en claro, pero bueno, ¿quién la manda a enamorarse del Capataz?», cerró.