«Se les acabó todo el show»: Fritanga mostró exámenes de drogas y aseguró que tomará acciones legales contra Diego González

La novela de Fritanga y el reality de Diego González al parecer no tiene fin, ya que durante la tarde de hoy, el «reptiliano» volvió a subir un video. En este registro, Fritanga reveló que se realizó exámenes de sangre posterior al reality, para demostrar que realmente lo habían drogado. Además, tuvo fuertes palabras para sus compañeros Mati Mattel y La Chilota, quienes lo encararon anoche en una transmisión en vivo.

Por su parte, Diego González no se quedó callado, y le respondió en su propia publicación. Además, le dedicó historias tratándolo de «mitómano«, por todas las versiones que ha contado al respecto de su supuesta infidelidad en Brasil.

Fritanga mostró exámenes de drogas y aseguró que tomará acciones legales contra Diego González

En el registro que subió Fritanga, declaró de partida que tras volver de Brasil, fue a hacerse exámenes, mientras los mostraba a la cámara, con fecha. Según él, se hizo exámenes de VIH, drogas y alcohol, los cuales están a disposición del juzgado.

Además, le envió un mensaje a Diego González, diciendo que está haciendo todo el proceso legal, sugiriendo una potencial demanda. Esto en referencia a la situación en la que lo drogaron para tener relaciones sexuales, según sus palabras.

Además, arremetió no solo contra el creador del formato, sino también con sus compañeros: «Ahí se les va a acabar toda la treta, para que vean que yo sí estoy diciendo la verdad. Y decirle a los otros dos, al colipato y a la otra loca, que dejen de hablar locuras, porque se les acabó todo el show. Acá (en los exámenes) sale todo, sale que tengo pastillas en mi cuerpo«.

«No quiero que hagan más pantalla conmigo, porque ustedes nunca van a ser nada porque siempre hacen pantalla engañando a la gente. Se les acabó todo el show, por eso yo quería mostrar esto. Esto no lo quería mostrar, pero ya es bastante ya«, declaró.

La respuesta de Diego González tras la acusación de Fritanga

En la propia publicación de Fritanga, Diego González le dejó un comentario: «Jajajajajja csm te creís rico como para que las cabras te hayan echado algo al copete. Jajaja y no me sorprendería que tus papeles vengan con resultados de drogas, si ese día que te curaste además de andar ofreciendo cachas, andabai pidiendo otras sustancias y nadie te dio ni te pescó. Ni el René andaba angustiado, basura. Demándame acá no hay miedo«.

Además, el periodista compartió la publicación del «ojitos de piscina» en su historia, acompañado del siguiente mensaje:»jajajajaja este se supera cada día«. Después, aprovechó para anunciar el cuarto capítulo del reality, que sale hoy: «primer capítulo sin el mitómano«, agregó.

En otra historia, compartió una captura de pantalla de los exámenes de Fritanga: «Ah, y en su examen que muestra, fue el de VIH, que lo mandaron a hacérselo cuando llegó a la casa jajajajjaj, ahí sale la fecha«.

«Pero la mentira que se inventó para cubrir su infidelidad fue el domingo que pasó recién, así que no le crean eso de que se hizo exámenes porque lo intoxicaron jajaja si esa fue su excusa cuando salió el capítulo 3, antes de eso todo estaba bien«, cerró Diego González.