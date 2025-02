«Le echaron cosas al copete y después me grabaron teniendo coito»: La grave acusación de Fritanga tras su salida del reality de Diego González

Hace unas semanas se hizo viral la polémica salida de Fritanga del reality «Secreto en Brasil» de Diego González. Resulta que el creador del «choro galaxia» abandonó las grabaciones anticipadamente, luego de solo 2 días en aquel país.

Hubo mucha especulación tras su regreso a Chile, ya que Fritanga tuvo fuertes palabras para sus compañeras en el reality, las modelos de Arsmate. Las trató directamente de «prostitutas» y «baratas«, y alegó no conocer el formato del programa. Por otro lado, Carla Manzo, una de las participantes del reality, afirmó que su salida se debió a los constantes llamados de su mujer. Ella, incluso, lo amenazó con quemar su ropa y «reventarle» el auto, según las palabras de la modelo.

Tras el estreno de los primeros capítulos del reality, los fanáticos comenzaron a darle la razón a las chicas Arsmate, tras ver a Fritanga constantemente hablando por teléfono con su pareja, y hablándole directamente a través de las pantallas. Por esto, el «reptiliano» se defendió, y quiso dar su versión.

La grave acusación de Fritanga tras su salida del reality de Diego González

A través de sus redes sociales, Fritanga decidió contar su versión sobre la verdadera razón de por qué abandonó el reality, a tan solo 2 días de haber llegado a Brasil para las grabaciones. El influencer comenzó diciendo: «Quiero aclarar algo, sé que es difícil, para mí es difícil hablar esto, pero tengo que hacerlo porque ya mucho daño para mi familia, está la cagá en mi vida. Quiero decir la verdad, por qué me vine de Brasil, las cosas que pasaron, todas las cosas».

«Primero, no me vine por mi mujer, me vine por otras cosas, porque como vieron ustedes, me curé, me porté mal, y hue… Y lo que pasó allá donde me curé, parece que le echaron cosas al copete y después me grabaron teniendo coito con otras personas, con una weo… allá», agregó.

Luego, tuvo palabras para el creador del formato, Diego González: «Ese we… del Diego, yo tuve que quedarme allá hasta al otro día, porque el we… no me quería pagar los pasajes«.

Además, insistió en su punto: «Parece que le echaron we… al copete, porque yo no me acuerdo de que we… hice después de que me curé, y no me acuerdo de nada. Ahora salgo en las páginas, esas donde tienen contenido erótico«.

«Yo no firmé ningún contrato allá, están usando mi imagen, ese we… es mala gente. La vendí nomás po’, tampoco no sé qué we… tenía (el alcohol), yo estaba tomando bien y ¿cómo de un rato para otro me iba a curar tanto?, y se me apagó la tele. Cómo justo me iban a grabar a mí nomás, caí nomás po'», afirmó.

Fritanga pidió disculpas a su familia tras la polémica

Para cerrar el video, Fritanga quiso pedir disculpas: «Le pido disculpas a todos y más disculpas a mi familia, soy bien hombrecito en decirlo acá y pedirles disculpa a ellos más que nada, y decirle al otro we… con la we… que están haciendo farándula ahí, que sigan nomas, que yo estoy haciendo las cosas bien, quiero arreglar las cosas con mi familia, pedirles disculpa, y por eso yo me vine de allá, de Brasil».

«Ahora estoy viendo que suben contenido conmigo, la we… se metió para mi pieza, parece, sin mi consentimiento hicieron cosas, y uno curado, drogado, no sé qué we… me echaron, pero yo no recuerdo nada, esa es la verdad, mala persona el we… nunca me pagó la plata«, cerró Fritanga.