«Sigue vendiéndote…» y «su esposa no confiaba en él»: El tenso cruce entre modelo y pareja de Fritanga tras su renuncia al reality de Diego González

Se desató la polémica en redes tras la salida de Fritanga del reality del creador de contenido Diego González, «Secreto en Brasil» y se vivió un tenso intercambio entre una participante del espacio y el la pareja del chico reality.

Vale señalar que el influencer emitió unas fuertes palabras hace algunos días. «De lo único que me arrepiento es de no haber sabido el formato, haber estado con puras prostitutas y que mi familia viera cosas como esas, baratas«, señaló.

«Ya, cabros, me voy. Aquí con mi compita Diego. Me voy por temas de mi mujer. No soy para esto. Amo a mi familia«, agregó en otra publicación.

Y recientemente, la esposa de Fritanga protagonizó un tenso cruce con una modelo que fue parte del reality de Diego González.

El tenso cruce entre modelo y pareja de Fritanga tras su polémica renuncia del reality de Diego Gónzalez

La polémica se reavivó tras la publicación que subió Diego González, donde anunció la salida de Fritanga del reality, tras solo dos días de estadía. Las mujeres del reality se fueron en contra del influencer, entre ellas, Carla Manzo, que lo acusó de «no tener huevos«.

Sin embargo, fue la propia pareja de Fritanga (@rojaasangel) quien le respondió a la modelo en los comentarios: «Qué hablas, mujer del pueblo, si mi marido está conmigo y a ti no te tomó en cuenta. Ya que querías fama etiquetando su Instagram. Querías fama con mi marido, disculpa que no te tome en cuenta«.

«Sigue vendiéndote para obtener tu dinero y no te afirmes de mi hombre. Él se vino porque el contenido era muy fuerte de parte de ustedes, él tiene hija», agregó en los comentarios.

La modelo de Arsmate le respondió: «Es que en los capítulos se darán cuenta de todo, en realidad los problemas vienen de antes que él suba al avión«.

La propia creadora de contenido, realizó una publicación en sus historias sobre Fritanga, aclarando que empezó bien en el reality, ayudando en la casa y aportando en las actividades:

«Sin embargo, hubo un aspecto que afectó negativamente su estadía: su esposa no confiaba en él y realizaba llamadas frecuentes que generaban momentos incómodos para todos. Esto afectó la tranquilidad y el ambiente en general», explicó.

«Les recomiendo ver los capítulos del reality para que puedan entender mejor la situación y ver todo lo que sucedió con sus propios ojos«, agregó, dando a entender que no serían ellas las culpables de la renuncia de Fritanga al reality de Diego González.

También te podría interesar: «Lo que promovías era denigrante para ti misma»: La dura respuesta de Julianno Sosa a Naya Fácil tras polémica por la Gala del Pueblo