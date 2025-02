«Lo que promovías era denigrante para ti misma»: La dura respuesta de Julianno Sosa a Naya Fácil tras polémica por la Gala del Pueblo

La influencer nacional, Naya Fácil, está siendo furor con su nuevo evento, la Gala del Pueblo, creada para «competir» con la Gala del Festival de Viña del Mar.

La Gala del Pueblo ha dado mucho que hablar, ya cuenta con más de 60 invitados, y fecha y hora confirmada, incluso, existe la posibilidad de ser transmitida en televisión, sin embargo, también se han generado tensos cruces por la ceremonia.

La pelea entre Naya Fácil y Pablo Chill-E

En los últimos días, se vivió un potente cruce entre Naya Fácil, Pablo Chill-E y Julianno Sosa, todo a raíz de su Gala del Pueblo.

Esto, porque los fanáticos pedían a los cantantes como invitados al evento, sin embargo, la creadora de contenido se negó rotundamente, tras recordar una canción en la que la mencionaban.

«Wacala Naya Fácil, esa toma pichí. Esa mierda no la hacemos aquí. Perra tienes que hacerte el HIV», es la frase que canta Julianno Sosa, a la que se refiere Naya Fácil, del tema «Hunnits«.

Tras la declaración de Naya, Pablo Chill-e se refirió a través de sus redes: «Y quién quería ir chuchet… Más encima yo no digo ni una hueá en el tema culi…»

Posteriormente, la influencer indicó: «Quélata todo lo que está pasando con estos cantantes. Porque en sí, uno me está respondiendo siguiendo la misma línea. El no pedir disculpas me da a entender que sigue pensando exactamente lo mismo».

La declaración de Julianno Sosa tras la polémica

A través de una historia de Instagram, Julianno Sosa se refirió a la polémica: «Quiero partir felicitándote por el cambio de tu pasado, es un acto muy noble querer hacer un cambio positivo en su vida, como yo también lo hice«.

El rapero argumentó que esto pasó hace 5 años, cuando «tu marketing y lo que promovías era denigrante para ti misma y para cientos de mujeres».

Además, aseguró que le enviaron la invitación, pero no la aceptó por estar enfocado en sus proyectos personales. También, agregó que Naya Fácil no representa a ninguna mujer, y que su discurso pierde validez al invitar a la Gala a personas que golpearon a mujeres en público.

«Como un caballero y con todo respeto, no te pido disculpas, pero te deseo toda la suerte en tus proyectos y en tu cambio personal, porque todos pudimos haber cometido errores en el pasado», dijo el intérprete de «Ganas«.

Finalmente, cerró refiriéndose a los actos benéficos de Naya Fácil: «Gracias por todas las buenas acciones que haces, nosotros las estamos haciendo de antes de que fuera moda y sacaran el teléfono grabando para hacerlas».

«El enfoque más grande para nosotros que movemos masas es dirigirlas a buenas acciones y no mandarlas a hatear a alguien más«, agregó.

Sin embargo, la influencer no se quedó callada, y le respondió: «Si no pides disculpas es porque sigues pensando así de mí. Siento que en tu mismo comunicado comienzas diciendo que todos tenemos un pasado y que podemos cambiar, pero te contradices solo con tu discurso«.

