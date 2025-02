«Lo pasamos la raja»: Daniel Fuenzalida sorprende tras mostrar cómo fueron sus vacaciones en Brasil junto a chofer de Uber

Nuestro querido Daniel Fuenzalida estuvo en Brasil disfrutando de unas merecidas vacaciones junto a Claudio Pizarro, conductor de Uber que se transformó en un gran amigo para el locutor de Central RadioActiva.

Y a través de su cuenta de Instagram, el popular comunicador compartió diversos registros de esta aventura con sus seguidores.

Resulta que Daniel Fuenzalida publicó un video, en el que aparecen diversos momentos que vivieron en estas vacaciones.

«Un poquito de las vacaciones con el @viejodeluber Lo pasamos la raja», indicó el locutor de Central RadioActiva en el post.

Al inicio del video, Claudio Pizarro se refirió al gran reconocimiento que ha tenido después de una entrevista de LUN sobre la relación que tiene con el exHuevo.

«Después del artículo de Las Últimas Noticias tengo que andar con pie de plomo, tengo muchos seguidores», señaló el amigo de Daniel Fuenzalida.

Además, en el video se pueden ver distintos momentos que vivieron. Por ejemplo, registros en la playa, videos bajo la lluvia tropical y más.

«2025 viene con todo, hay que prepararse», indicó el conductor de Uber el final del video.

La amistad de Daniel Fuenzalida con Claudio Pizarro

Hace un tiempo, en diálogo con LUN, el locutor de Central RadioActiva entregó detalles de su amistad con Pizarro. De este modo, reveló que lo conoció tras pedir un viaje en Uber.

«La primera vez que me subí a un auto conducido por Claudio me contó un chiste muy fome, tan fome que me dio risa. Como estaba de copiloto, dije otro y fuimos hablando», mencionó Daniel Fuenzalida.

Además, en dicha oportunidad, el reconocido comunicador señaló: «Después, con la muerte de mi papá, nos hicimos inseparables, debido a que estuvo todo el tiempo conmigo, por ejemplo, iba a su casa a ver un partido de Colo-Colo. Tuve situaciones complejas el año pasado, y le decía: ‘Viejo, juntémonos a un café’, y ahí estaba».

Por otro lado, el conductor de Uber indicó: «El Huevo me apaña muchísimo, me trata casi como su papá, entonces conmigo es muy cariñoso, me siento muy cómodo con él».