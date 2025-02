¡Tremenda! Stephanie Vaquer hace historia tras participar en el Royal Rumble

Este sábado 1 de febrero, se vivió una nueva edición del histórico evento de la WWE, Royal Rumble. Donde la luchadora Stephanie Vaquer hizo historia en su ascendiente carrera en la marca.

La luchadora chilena sigue cultivando éxitos y momentos icónicos en su carrera en la lucha libre. Como su contrato en NXT, después de una larga carrera en otras compañías de lucha.

Esta vez la Chilena dijo presente en uno de los eventos más importantes y esperados por los fanáticos de la WWE en nuestro país y el mundo. Vaquer marco un hito para nuestro país, siendo la primera luchadora chilena en participar en el Royal Rumble Femenina, en la historia de la compañía.

Al entrar a la arena, muchos aficionados saltaron y gritaron de la alegría y también sorpresa de ver a Stephanie Vaquer, dejando en claro el cariño y los fanáticos que siguen a la luchadora en el mundo de la WWE.

La chilena tuvo varios momentos dentro del ring, incluido él frente a frente que tuvo junto a compañeras de NXT ante Charlotte Flair, Bayley y Bianca Belair, en lo que fue denominado por la transmisión oficial como un “careo de la nueva y la antigua generación” de NXT.

Sin embargo, y tras casi 20 minutos en la “Batalla Real”, Stephanie Vaque fue eliminada por Nia Jax, lucha que finalmente ganó Charlotte Flair.

Stephanie Vaquer makes her WWE main roster debut at the Royal Rumble. Congratulations, Steph!#wwe #RoyalRumble #WWENXT #WWEonNetflix @Steph_Vaquer pic.twitter.com/85qxff303E

— Pep S. Caro ペップ・S・カロ (@ElPep23) February 2, 2025