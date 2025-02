El tenso round entre Naya Fácil y Pablo Chill-E en redes sociales: «artistas al peo…»

Recientemente, el público comenzó a pedir a diversos personajes para «La Gala del Pueblo» organizada por Naya Fácil, uno de ellos, fue el artista urbano Pablo Chill-E.

Sin embargo, la influencer reveló un antiguo episodio, donde Julianno Sosa la nombra de manera despectiva en una de sus canciones, donde también canta Pablo.

«Wacala Naya Fácil, esa toma pichí. Esa mierda no la hacemos aquí. Perra tiene que hacerte el HIV», es el verso de Hunnids, del disco Flaites NY.

Debido a esto, Naya Fácil señaló que: «No invitaré al Pablo Chill-E ni al Julianno Sosa porque hace años hicieron una canción denigrándome, no sé qué hueá. Se creen muy machitos denigrando a una mujer que ni conocen, porque no los conozco. Aquí está la canción. Artistas al peo».

«Olvídense que yo voy a invitar a este tipo de cantantes urbanos que hablan mal de mí sin conocerme», continuó.

La respuesta de Pablo Chill-E

En este contexto, es que el urbano utilizó sus redes sociales para defenderse de los dichos de Naya.

«Y quién quería ir chuchet….. Más encima yo no digo ni una hueá en el tema culi…», escribió en sus redes sociales.

Siguiendo esta línea, la influencer nuevamente levanto la voz e indicó que: «era tan simple como pedir disculpas. Y decir ‘no, yo no digo nada en la canción, porque no es mi pensar’. Pero la gente a veces cree que pedir disculpas está mal y no. Pedir disculpas está bien. De hecho, eso te hace grande como persona».

Asimismo, añadió «que lata todo lo que está pasando con estos cantantes. Porque en sí, uno me está respondiendo siguiendo la misma línea. El no pedir disculpas me da a entender que sigue pensando exactamente lo mismo. Y la segunda persona ni siquiera ha asomado su nariz a esta polémica. Ni siquiera con una disculpa»

«Y con esto no me estoy haciendo la fifi, la que nunca hizo nada, porque todos saben mi pasado. A lo que yo voy es a qué necesidad hay de estampar esto en una canción. O sea, mi pasado déjenlo, si todo Chile lo sabe. Pero es como si yo fuera a recalcar su pasado. Porque estos dos personajes también tienen pasado. Reitero, era tan fácil como pedir disculpas ambos cantantes y se cerraba el tema. Si no piden disculpas es porque no se arrepienten», concluyó la personalidad de redes sociales.