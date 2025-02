Las declaraciones de Julia Vial sobre el discurso de Gonzalo Valenzuela en premios Caleuche: «Las que realizaron estos actos deberían pedir disculpas»

Hace algunos días, se realizó la ceremonia de los premios Caleuche 2025, los cuales premian a los actores y actrices más destacados de la temporada.

Sin embargo, no quedaron exentos de polémica, esto luego de que Gonzalo Valenzuela irrumpiera en el escenario para realizar un descargo.

«Me gustó mucho y estoy muy feliz de ver a Roberto Farías recibiendo su premio. Nosotros hace un par de años íbamos a estrenar una obra de teatro, pero no pudimos porque fuimos ‘funados’ por nuestra propia gente. Este año cumplimos 20 del Teatro Mori y recibimos amenazas de parte de actrices de quemar el teatro, contrataron hackers para romper la señal por la cual íbamos a transmitir«, señaló el actor.

Además, agregó que: «Sólo quiero que tomemos conciencia, porque hoy día veo a compañeras que se pusieron esa bandera y hoy las veo aplaudiendo muy contentas como si nada hubiese pasado».

Las declaraciones de Julia Vial

En ese contexto, el elenco de “Sígueme” analizó estas declaraciones, y Julia Vial, conductora del programa, apoyó al actor.

«Yo me pongo de pie para aplaudir a Gonzalo Valenzuela. Maestro, chapo. Que bueno, porque Gonzalo Valenzuela es de los actores que no se mete en nada. Yo creo que hoy día está en su mejor momento como jurado, con la Kika, dice las cosas, no tiene ningún reparo», partió diciendo.

«Así como Gonzalo Valenzuela fue lo suficientemente hombre ayer de pararse sobre un escenario, mirar a la cara a todas las actrices que amenazaron con quemar un teatro que da trabajo. O sea, quemar un teatro es un delito. Amenazas, contratar un hacker para botar la señal de la obra en streaming», continuó.

Para cerrar, Julia Vial señaló que: «Yo creo que ahí son las mujeres que, así como Gonzalo Valenzuela, se puso bien los pantalones, las que realizaron estos actos deberían pedir disculpas públicas», según consignó La Cuarta.