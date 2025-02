El desahogo de George Harris tras su criticada presentación en el Festival de Viña 2025: estas fueron sus palabras

El pasado domingo 23 de febrero inició el Festival de Viña 2025 y el encargado de aportar la cuota de humor fue George Harris, sin embargo, no tuvo éxito y recibió múltiples pifias.

Vale señalar que a poco tiempo de subir al escenario, el comediante recibió pifias. Frente a esto, el venezolano enfrentó al público.

«¿Vas a estar toda la noche pitándome? Por eso te vas a quedar solo, hueón. Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar (pifiar) toda la noche. Se van a quedar sordos, te vas a desinflar. No entiendo, qué les hice. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pelea?», le mencionó George Harris al ‘Monstruo’.

Posteriormente, el popular humorista volvió a interrumpir su rutina en Viña 2025. En este sentido expresó: «Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, ¡no a pelear ni a pasarla mal!».

Incluso causó gran controversia tras señalar: «Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate».

Las palabras de George Harris tras su presentación en el Festival de Viña 2025

Si bien el humorista no dio entrevistas tras su fallida presentación en el Festival de Viña, sí utilizó sus redes sociales para desahogarse.

A través de una historia en su cuenta de Instagram, George Harris expresó: «Se hizo lo que se pudo mi gente». Además, agregó: «Lo siento mucho. Los amo».