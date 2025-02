George Harris y su fallida presentación en Viña 2025: Revisa los memes que dejo el show del humorista venezolano

La noche de ayer, se dio el punta pie inicial del esperado Festival de Viña 2025. Instancia en la que se presentó el popular humorista George Harris.

Las expectativas eran altas para el humorista. Sin embargo, el humorista no pudo contra el «Monstruo» y recibió las pifias de la galería.

En ese momento, no poder controlar el clamor de la gente. Además, el público estaba sumamente dividido, entre quienes aún apoyaban al humorista venezolano y los que lo abuchearon.

El humorista dejó el escenario en dos ocasiones y previamente se peleó con el público asistente. «Me da risa el que está pitando. Ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Tengo 20 años haciendo esto. Y aquí en tu país, con toda la rabia que te da que yo esté aquí, llené el Movistar. Cállate», comentó enojado Harris.

La mala respuesta y el mal manejo del público, llevo a que la gente no quisiera ver al humorista venezolano, sobre el escenario de la Quinta Vergara.

Recibiendo no solamente abucheos en la Quinta Vergara, sino que también en las distintas redes sociales, además de la creación de cientos de memes.

Los memes que dejó la presentación de George Harris en Viña 2025

Las redes sociales no duraron ni un segundo y se masificaron diversos memes de la presentación de George Harris, al momento de pelearse con el monstruo, los memes no dudaron en aparecer, lapidando también virtualmente la presentación del venezolano en Viña 2025.

Vale señalar que el humorista intentó calmar al público durante su show. «Vamos a calmarnos muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarles la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya, yo me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada. Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya, este es su país y los respeto. Pero yo soy un artista internacional que vengo a dar lo mejor de mí, no a pelear ni a pasarla mal», indicó.