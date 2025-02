Respondió pifias y arremetió contra el público: La controversial reacción de George Harris en su presentación

La noche no fue fácil para George Harris en el Festival de Viña 2025. El comediante venezolano intentó ganarse al público de la Quinta Vergara, pero sus esfuerzos fueron en vano. Desde el inicio, los asistentes no conectaron con su rutina, y los silbidos y abucheos comenzaron a hacerse sentir con fuerza.

A pesar de intentarlo en más de una ocasión, el humorista no logró revertir la situación. El “Monstruo” de Viña demostró una vez más por qué tiene ese apodo, dejando en claro que no tiene piedad cuando un show no cumple con sus expectativas.

Las polémicas declaraciones de George Harris

Lejos de guardar silencio, Harris decidió enfrentar la situación con declaraciones polémicas, que solo avivaron aún más la tensión en el escenario.

Comenzó diciendo que: «Yo no puedo creer que una gente compre una entrada para pitar toda la noche, se van a quedar sordos. El que no le gusta, ve a comprar un refresco o una empanada».

Asimismo, agregó «Levántate a una venezolana marico, que te pasa. Vas a quedarte toda la noche silbando, por eso te vas a quedar solo… ten una novia, ten una vida, ten una polola coño»

«Yo vine a darles mi cariño, pero si ustedes quieren que yo me vaya este es su país y yo los respeto. No pasa nada, yo soy un artista internacional que vino a dar lo mejor de mí, no a pasarla mal. Si ustedes vinieron a que yo la pasara mal, no la voy a pasar mal. Lo hará la gente que vino y pagó su entrada para verme a mí», expresó, sabiendo que la noche no terminaría bien para él.

“Me da risa el que está pitando, ojalá tú tengas la carrera que tengo yo. Ojalá que la tengas. Que tengo 20 años haciendo esto y aquí en tu país, con todo lo que te da rabia, llené el Movistar. ¡Cállate!”, concluyó, enfureciendo aún más al público.