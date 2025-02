El error del Festival de Viña que lapidan en redes sociales y ya es viral: «¿Cómo es posible…?»

La primera jornada del Festival de Viña 2025 comenzó con broche de oro. Marc Anthony deslumbró al público de la Quinta Vergara con su inconfundible voz y carisma, llevándose las codiciadas Gaviotas de Plata y de Oro tras una presentación impecable que hizo vibrar a los asistentes.

Pero la noche no solo estuvo marcada por la música y el talento, sino también por un curioso error en la gráfica oficial del evento. Durante la transmisión, mientras se anunciaba la primera pausa del certamen, el nombre de la banda Bacilos apareció escrito como «Basilos». Esto desató una ola de reacciones en redes sociales.

Si bien los nombres de Marc Anthony y del humorista George Harris fueron presentados correctamente, este desliz no pasó desapercibido. Como era de esperarse, los atentos cibernautas no tardaron en notar la equivocación y en viralizarla con comentarios llenos de humor y sarcasmo. Convirtiendo el fallo en uno de los temas más comentados de la noche.

Reacción de los usuarios

Todo lo hacen mal. Loco, son tres artistas diarios, no un tratado. No puedes pifiarte así. pic.twitter.com/J9sIz9Kdht — Elquenoaporta (@elquenoaporta) February 24, 2025

¿Cómo es posible que la gráfica de la transmisión oficial de #Viña2025 tenga mal escrito el nombre de un artista? Es BACILOS y no BASILOS. pic.twitter.com/SSDqhilEuy — Rodrigo Malverde G. (@rmalverde) February 24, 2025

