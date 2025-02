En solo 25 minutos: La gran cifra que logró Naya Fácil en su «Nayatón» para la Gala del Pueblo

La influencer del momento sigue siendo el centro de la conversación. Luego de no ser invitada a la Gala del Festival de Viña, a pesar de ser la actual embajadora/reina, decidió organizar su propia versión, bautizándola como la «Gala del Pueblo».

Con más de 100 famosos confirmados y diversas polémicas en torno al evento, Naya sigue adelante con los preparativos. Sin embargo, tras varios rumores, se confirmó que la gala no será televisada.

En medio de todo esto, Naya Fácil ha compartido en sus historias de Instagram que el estrés la ha afectado, ya que suele mostrar su día a día con total transparencia.

Recientemente, en una interacción con sus «facilines», reveló que está gastando una suma considerable de dinero para llevar a cabo el evento.

Por esta razón, decidió organizar una «Nayatón» para hacer frente a los costos y recibir apoyo para seguir adelante con su proyecto.

«¿Creen que si hago una Nayatón servirá, que reunamos 100 millones? Les seré sincera, o se hace la Nayatón, o se suspende. Capaz pensé decir esto, pero estamos críticos, está difícil la cosa», expresó en sus redes sociales.

Esto logró recaudar Naya Fácil en minutos

«Jamás en la vida pensé en hacer una lucatón, yo no tenía presupuestado que la Gala iba a salir tanto. Y si no llego a hacer esto, se me va a criticar un montón. En pedir no hay engaño, voy a dejar mi cuenta, no quiero fallar, pero no tengo opción», expresó Naya Fácil en sus redes sociales.

Fiel a sus palabras, la influencer compartió los datos de la cuenta para la Lucatón, y sus seguidores no tardaron en responder con un impresionante apoyo económico.

«Gracias, mis facilines, todo aporte sirve para lograr juntar esos 100 palos. Con una luca cada uno, la hacemos», escribió antes de revelar el primer cómputo.

Minutos después, emocionada por la rápida respuesta de su comunidad, compartió la primera cifra recaudada: «Primer cómputo en 26 minutos, vamos facilines que lo logramos», acompañando el mensaje con un pantallazo que mostraba la sorprendente suma de $1.002.448 en solo minutos.