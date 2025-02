Fernando Solabarrieta y proceso de reconciliación con Ivette Vergara: «No del todo bien, pero mejor…»

El pasado sábado, Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta fueron los encargados de conducir el Festival de Peñaflor, donde protagonizaron un momento que rápidamente llamó la atención del público. A pedido de los asistentes, ambos se dieron un «piquito», generando una ovación en el evento.

Cabe recordar que el año pasado los animadores confirmaron su separación, aunque en los últimos meses han surgido diversos rumores sobre una posible reconciliación.

De acuerdo con información de LUN, el público reunido en el parque El Trapiche no dudó en manifestarse y solicitar el beso, una acción que ya se ha convertido en “tradición” en este tipo de espectáculos.

Ante la insistencia de los asistentes, Solabarrieta no dudó en responder: «Hay que escuchar la voz del pueblo», para luego acercarse y besar a su ex pareja.

Por su parte, Ivette Vergara aceptó la solicitud con una clara aclaración: «Solo porque el público lo pide».

El comentarista deportivo, visiblemente animado con el momento, no dejó pasar la oportunidad para bromear con la situación: «Gracias por el apoyo, me salió un beso después de no sé cuánto rato. Y no es chiste», comentó entre risas.

«Proceso de reconstrucción y reconciliación»

Fernando Solabarrieta habló con el medio citado anteriormente y compartió detalles sobre su relación con Ivette Vergara, explicando que «Estamos en un proceso de reconstrucción y de recuperación de las cosas que más me importan en la vida, como mis hijos, mi mujer. Yo estoy bien, no todavía del todo bien, pero mejor».

Por su parte, Ivette destacó que «Con Fernando hemos animado varios festivales. Más allá de cualquier cosa, nosotros somos profesionales e independiente de ser pareja o no ser pareja, nosotros trabajamos juntos y sabemos que hay un feeling y que funcionamos muy bien».

Asimismo, señaló que «La gente sabe que estamos en un proceso de reconstrucción y paso a paso. Primero es que él se recupere bien y después veremos».

Al ser consultada sobre una posible reconciliación amorosa con Solabarrieta, respondió con firmeza: «Yo no hablo de mi vida privada, no lo he hecho nunca. Pero hoy día lo más importante es que él esté bien», concluyó.