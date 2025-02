«Gracias por todo»: Rodrigo Sepúlveda se despidió en vivo de querido notero de Mega

En el capítulo de hoy de Meganoticias Alerta, el conductor, Rodrigo Sepúlveda, tuvo sinceras palabras para uno de los noteros del programa de Mega, quien se irá del canal.

Se trata del periodista Claudio Casanova, joven notero del programa de noticias que conduce el «Sepu«. Fue este mismo quien se encargó de dar la noticia en vivo, y aprovechó de despedirse, dedicándole un emotivo mensaje a su colega.

Rodrigo Sepúlveda se despidió en vivo de querido notero de Mega

Así, Rodrigo Sepúlveda aprovechó el momento en que el periodista, Claudio Casanova, terminó lo que sería su último despacho en el programa, para dedicarle unas palabras:

«Me quiero tomar 30 segundos para despedir a Claudio. Llegué de vacaciones y me he encontrado con una cantidad de noticias… algunas buenas, otras malas, y hay una que me pone muy triste, pero a la vez me alegra, es que Claudio se va por decisión propia«.

«A Claudio lo conocí cuando llegó al canal, comenzamos los fines de semana, con sus primeros móviles en Alerta. Es un tipo profesional, aperrado, buena onda, alegre, escribe bien, hace buenos móviles. Te lo quería decir, Claudio, quería desearte lo mejor», agregó.

Por último, le dedico un emotivo mensaje de despedida: «Te deseo lo mejor, que te vaya bien, te lo mereces. Eres extraordinario y como ser humano también. No es fácil trabajar los fines de semana por tres años y tú estabas ahí con la bandera de lucha. Gracias por todo, Claudio«.

Por su parte, el joven notero, respondió emocionado: «Gracias, Rodrigo, por tus palabras, no me lo esperaba, y que vengan de ti, una persona que fue tan importante en mi carrera profesional, estoy muy contento«.

