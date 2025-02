José Antonio Neme lanzó dura crítica contra Joaquín Lavín tras defensa de Cathy Barriga: «No es cualquier suegro»

José Antonio Neme criticó fuertemente a Joaquín Lavín, tras defender a su nuera Cathy Barriga, luego de que el exministro pidiera justicia por la ex alcaldesa de Maipú.

El pasado viernes, Lavín afirmó, que desde su rol como «Suegro y Abuelo» podía ver una suerte de ensañamiento por pate del Ministerio Público en contra de Cathy Barriga.

En este contexto, Jose Antonio Neme realizó un duro análisis, de los dichos por parte de Lavín, en el reciente matinal del «Mucho Gusto».

“Lo que pasa es que un exministro de Estado, que fue parte importante del Poder Ejecutivo, que casi llega a ser Presidente, aparece haciendo esta defensa pública…”, comenzó cuestionando el reconocido periodista de Mega.

“Cuando alguien publica algo de este tenor y dice que la Fiscalía está ‘ensañada’, lo único que hace es lanzar una suerte de señal de desconfianza brutal hacia el Ministerio Público”, enfatizó.

“Porque no es cualquier suegro… es una persona que pudo haber sido Presidente de la República (…) Hay que creerle a Joaquín Lavín cuando habla del respeto a las instituciones mientras está en ejercicio, pero cuando me afecta a mí, entonces son poco confiables”. Agregó Neme.

Fuerte crítica de Neme tras dichos de Joaquín Lavín

Según enfatiza José Antonio Neme, asegura que las palabras del ex candidato presidencial, solamente dañan la reputación de la fiscalía.

“Él puede reunirse con ella, hacerle ‘nanai’ y todo lo que quiera, pero me parece que es una figura pública, que ha aprovechado del mundo político durante tanto tiempo (…) y resulta que cuando el Estado me persigue, se dice ‘ah, no es confiable‘”, Aseguró con notable molestia.

El periodista enfatizó en que a pocas personas nos interesaría las opiniones de Lavín como suegro, ya que es una figura pública, reconocida y ex candidato a la presidencia de nuestro país, y que sus dichos dañan la reputación del Ministerio Público.

“Uno esperaría más de un candidato presidencial. A pocos nos interesa lo que piense Joaquín Lavín, suegro, eso es un tema personal de ella. Daña la reputación del Ministerio Público” finalizó el periodista.

