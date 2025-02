Jordi Castell y su versión sobre salida de Neme de Mucho Gusto: «Tengo personas que trabajan en ese equipo y…»

La salida de José Antonio Neme ha causado revuelo, y el tema sigue en la palestra, donde diversos personajes del espectáculo han entregado su opinión luego del cambio de roles en Mega.

Uno de ellos fue Jordi Castell, quien arremetió con todo en contra del periodista. «A quien no conozco personalmente, pero me gusta verlo, es a Rodrigo Sepúlveda, el que va a reemplazar a la liceana traumada en el Mucho Gusto«, lanzó sin escrúpulos.

Asimismo, en el programa Tal Cual, le consultaron el motivo de ese apodo. «¿Por qué creen que lo sacaron del matinal?», preguntó el fotógrafo.

«¿Cuál es tu teoría conspirativa?», preguntó de vuelta José Miguel Viñuela.

«No, yo no tengo ninguna teoría, tengo a tres personas que trabajan en ese equipo y que quedaron hasta acá con las pataletas en comerciales», respondió Jordi Castell.

Jordi sin filtro contra José Antonio Neme

Y eso no fue todo, ya que el fotógrafo siguió revelando información sobre José Antonio Neme.«El sesgo periodístico protege muchas veces a algunas personas, pero hay pataletas en comerciales, peleas con el pololo con el altavoz puesto, donde todo el mundo se enteraba», continuó.

Además, agregó que: «hay pataletas que fueron incluso tema en programas de farándula. Claro, hay una cuestión de oportunidades, que se debe poner a gente que está esperando en la banca, pero hay otras situaciones en que uno dice ‘qué come esta gente».

Para cerrar, explicó que fue uno de los motivos que lo llevó a bajarse de la Gala del Festival. «Por eso me bajé de la gala. Yo le agradezco a Mega que me haya invitado, pero cuando ocurrió el episodio de la liceana, yo vine acá y dije que no iba a ir», cerró.

