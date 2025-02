Quedó atrapada en el gimnasio: joven rompió la puerta para salir y le cobraron los daños

Una joven de 18 años, llamada Antonia, denunció ayer en Chilevisión Noticias su insólita situación. Resulta que vivió momentos de terror al quedar atrapada por horas en su primer día en el gimnasio.

Para poder salir del recinto, intentó romper una puerta de vidrio, lo que le generó lesiones. Finalmente, tuvo que acudir Bomberos y Carabineros para poder rescatarla del lugar. Desde el gimnasio, le darán una indemnización, la que no alcanzará ni siquiera para reemplazar la puerta, lo que generó indignación en la joven.

Joven quedó atrapada en el gimnasio y rompió la puerta para salir

Antonia relató que todo comenzó en su primer día de entrenamiento, el 18 de enero, en el gimnasio Smart Fit de Plaza Puente Alto. Según comentó a Chilevisión, tras terminar su entrenamiento, le ofrecieron una sesión de Spa gratis en las instalaciones, beneficio que aceptó sin pensar en lo que pasaría después.

Resulta que la joven se durmió en el proceso, según sus palabras, por una hora y media, luego, comentó el susto que vivió: «Cuando despierto el gimnasio estaba completamente cerrado, y me dejaron encerrada adentro«.

Ante la desesperación por darse cuenta de que no había nadie, comenzó a forzar la puerta de vidrio del lugar, hasta que la rompió. En el proceso, sufrió un esguince en su mano. «Me tuvieron que sacar y rescatar con Carabineros y Bomberos por el segundo piso», explicó Antonia.

Según el relato de Carabineros: «la niña logró salir por una salida de emergencia que se mantenía en ese sector y así, Carabineros logró evitar que le pasara algo». Además, agregó: «Trata de salir forzando una de las puertas, donde rompe también una puerta de vidrio generándose lesiones«.

La joven, además, dice que desde el gimnasio no le han dado solución: «Apenas salí del gimnasio me llamaron y me dijeron que iban a revisar el caso. A los días me llamaron y me dijeron ‘mira, la puerta que rompiste sale 200 y tanto mil pesos, así que de tu indemnización vamos a costearla, tu indemnización sería de 50 mil pesos‘, lo que yo encontré una falta de respeto«.

Desde el gimnasio, emitieron un comunicado con respecto al hecho, declarando que se le dio la información necesaria para utilizar el espacio y poder salir. Por otro lado, no se refirieron al dinero de la indemnización.

