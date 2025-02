Mon Laferte responde tras críticas sobre su exposición en el Parque Cultural de Valparaíso

La artista nacional Mon Laferte, realizó un video explicando su vida, marcada por dificultades, abusos y lucha. Además de expresar una inseguridad en su trabajo como artista visual.

Esto, en medio de los cuestionamientos de su última exposición llamada,«Te amo. Mon Laferte Visual»realizada en el Parque Cultural de Valparaíso.

Este video respondió una serie de críticas sobre su Arte Visual y del espacio que abarcó Mon, según otros artistas, solo consiguió por su nombre como cantante.

Sumado a reflexiones sobre qué es ser artista y cómo se merece un lugar en la escena artística.

“¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná. Pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso, ¿se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta”, expresó mediante el material audiovisual compartido en redes sociales.

Esta polémica tiene como inicio, después de una controversial carta firmada por 500 artistas visuales, que denuncian, haber sido desplazados por «Figura de espectáculos»como Mon Laferte, en exposiciones, museos y galerías.

Muchas voces se alzaron a raíz de esto, específicamente entre afirmar lo dicho por los distintos artistas visuales y también defendiendo el lugar de la cantante nacional, en los distintos espacios culturales, uno de ellos el mismo PCDV mediante una declaración pública. A estos dichos también se sumó la curadora de su exposición, Beatriz Bustos, mediante una entrevista con Culto.

En este video subido por la cantante, en sus redes sociales, difundido este miércoles 19 de febrero. Donde narra su compleja infancia marcada por difíciles momentos como, abusos sexuales y excesos como el cigarro y las drogas. “Estudié en la D.320, almorzaba en la escuela y solo llegué a octavo básico”. explica en sus redes sociales.

Las declaraciones de Mon Laferte sobre su obra

Después de aquella carta firmada por distintos, artistas visuales, donde la catalogaron como «Figuras del espectáculo» eran «privilegiadas» por su fama. Sobre este tema la artista nacional había guardado silencio.

“Tengo 8 discos publicados, más de mil obras como artista plástica, pero hasta el día de hoy me siento como una intrusa. Es verdad que hoy tengo un lugar privilegiado, me volví una burguesa, una nueva rica y sé que no pertenezco y nunca voy a pertenecer porque yo siempre voy a ser una flaite y ahora una flaite famosa”, narra en el video Mon Laferte.

“Les encuentro razón de todo lo que dicen de mí, yo a veces dudo y dudo de todo lo que hago, a veces pienso que todo mi arte es una mierda, y no solo dudo como artista, dudo de mí también como mamá, dudo de todo porque siempre me dijeron que no valía y yo me la creí. Pero avanzo igual, porque lo único que sé hacer es trabajar y amar, amar el arte como lo único que me ha salvado la vida (sic)”, Agregó la cantante en el registro audiovisual.

Yo no ando queriendo ocupar el espacio de nadie, pero tampoco voy a andar disculpándome por ocupar el mío. Aquí tienen mi historia y ¿saben qué? Si esto se trata de meritocracia, entonces yo me lo merezco todo .”, declaró para cerrar el relato en su video.