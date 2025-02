José Antonio Neme envió un audio a Primer Plano sobre Naya Fácil y JC Rodríguez lo cortó en vivo: «Nos está metiendo la cuchufleta»

El programa de espectáculos de Chilevisión, Primer Plano, decidió dedicarle un espacio al debate, a raíz de la polémica por la cancelación de la Gala del Pueblo, la alfombra roja de Naya Fácil.

Cabe recordar que Naya Fácil organizó una Gala alternativa tras no ser invitada a la Gala del Festival de Viña. Sin embargo, en la jornada de ayer la canceló oficialmente, por problemas con el financiamiento.

El panel discutió respecto a si existía discriminación hacia Naya Fácil, por no invitarla a la Gala del Festival de Viña. En ese momento, José Antonio Neme decidió intervenir a favor de su casa televisiva.

José Antonio Neme envió un audio a Primer Plano sobre Naya Fácil y JC Rodríguez lo cortó en vivo

Así fue como Julio César Rodríguez lo dio a conocer: «Tengo a Neme acá, nos envía un audio. Lo vamos a tirar sin editar. Espero que José Antonio haya sido criterioso«.

El animador de Mega comenzó el audio diciendo: «Te dejo un abrazo gigante Julito, eres lo máximo y te quiero mucho. Y bueno, a todo el resto del panel».

Después, José Antonio Neme empezó a hablar de Naya Fácil: «Me cae súper bien, la verdad es que encuentro simpática y divertida. El año pasado estuvimos con ella en su coronación en Viña en un largo móvil».

Respecto a la Gala del Festival de Viña, dijo: «la lista (de invitados) en este tipo de eventos son definidas por varios actores. Yo no creo que haya que aventurarse a decir por qué sí o por qué no, no voy a entrar en eso ni voy a aventurarme, porque yo no estoy invitando a mi casa, ni se trata de mi propia lista«.

En ese momento, el animador empezó a hablar sobre el Festival: «Yo quiero solamente decirles que el Festival va a salir muy lindo, que estamos preparando unos programas satélites con la Fran…»

En ese momento, Julio César Rodríguez decidió sacar el audio abruptamente: «Ya, aquí nos está metiendo la cuchufleta, pero uno es rápido», dijo, desatando las risas en el panel.

Por último, la periodista, Cecilia Gutiérrez, decidió lanzar una cruel broma hacia José Antonio Neme: «No es la primera cuchufleta que le mete a CHV en todo caso». Esto, en pos de la fallida llegada del animador al canal.

