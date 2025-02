Naya Fácil lanza dura acusación y aclara que hará con el dinero que juntó con la «Lucatón»: «Día intenso y triste»

Naya Fácil ha dado mucho que hablar durante los últimos días, debido a que suspendió la Gala del Pueblo que se encontraba organizando.

Recordemos que la influencer estaba impulsando este evento después de que no fue invitada al tradicional evento del Festival de Viña 2025. Sin embargo, no pudo concretarlo debido a los altos costos del evento.

Incluso, Naya Fácil estaba organizando una «Lucatón» para poder recolectar fondos. Y sus seguidores le aportaron una importante suma de dinero.

Naya Fácil aclara que hará con el dinero que recolectó para «Gala del Pueblo»

Vale señalar que luego de suspender la Gala del Pueblo, la influencer recibió diversas críticas debido a la «Lucatón». En este sentido, desde el programa Primer Plano de CHV se pusieron en contacto con la influencer. Instancia en la que le consultaron qué hará con el dinero recaudado.

«Día intenso y triste. Me están amenazando, me están haciendo alusión al suicidio, esto está saliendo más de control de lo que pensaba», partió señalando Naya Fácil.

«Reconocí que el tema de la lucatón debió ser algo que jamás debí hacer. No he matado a nadie. La única razón por la que no se está realizando este evento es por razones monetarias», agregó.

Además, Naya Fácil dio a conocer que se puso en contacto con el banco para poder reembolsar el dinero de manera automática a todos los que le depositaron.

«Al final tomé esa opción», aclaró la influencer.

Además, Naya Fácil también habló sobre la posibilidad de estar en la Gala del Festival de Viña 2025.

«Creo que no, no asistiría. Quizás yo juego mucho con el humor en redes, no aceptaría la invitación. Me sentiría humillada», señaló. No obstante, posteriormente indicó que si es la invitan «lo pensaría».