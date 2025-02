¿Va o no va? El comunicado «no oficial» que cancelaría la Gala del Pueblo organizada por Naya Fácil

Parece que La Gala del Pueblo, organizada por Naya Fácil, estaría siendo cancelada. Esto, luego de que se publicara un comunicado en TikTok anunciando la suspensión del evento.

En los últimos días, la influencer había comentado que no podía financiar la gala por su cuenta, ya que el costo ascendía a 125 millones de pesos. Para ello, organizó una «Nayatón», donde recibió un importante aporte de sus «Facilines». Además, compartió un mensaje que habría enviado a la hija del empresario Leonardo Farkas.

A esto se suma que, tras varios rumores, finalmente ningún canal de televisión decidió transmitir el evento, lo que redujo aún más las posibilidades de conseguir auspiciadores.

Como si fuera poco, el golpe final vino con el rechazo del Estadio Español de Recreo de Viña del Mar, el lugar donde se realizaría la pasarela.

Según información de La Tercera, el recinto confirmó que «Definitivamente, la Gala del Pueblo no va. No se dieron las condiciones. No se dieron las condiciones y se logró el desistimiento por parte de la contratante. Un alivio».

La controversial Gala de Naya Fácil

En este escenario, Naya Fácil habría tomado la decisión de cancelar La Gala del Pueblo. La noticia la dio a conocer a través de un comunicado en TikTok, donde informó a sus seguidores sobre la situación.

Comenzó expresando: «Mis facilines. Doy gracias a todos por su apoyo en estos momentos y más, a cada persona, seguidor o no que puso su granito de arena para la Nayatón».

Luego, añadió: «Lamentablemente, tras la filtración de un programa de televisión de farándula y porque quiero que sepan que mis intenciones siempre fueron a favor del pueblo. Me veo en la obligación de comunicarles que ya no se realizará la Gala del Pueblo».

Finalmente, explicó: «El recinto lamentablemente dio de baja el arriendo del lugar y al ver todo lo que se ha comentado tras la polémica he decidido no hacer la gala. Lamento la situación, pronto se dará un comunicado por la página oficial».